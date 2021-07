Un'alzata di spalle può valere più di mille parole. È rabbia o indifferenza, ironia, tristezza o rassegnazione. È quel che si nasconde dietro una semplice espressione corporale, tanto facile da eseguire, quanto ardua da decifrare. L'alzata di spalle è per l'uomo ciò che il battito d'ali è per una farfalla: un modo di spiccare il volo, una via di fuga.

Il giorno in cui Greg Louganis ha alzato davanti a una scatola di cereali Wheaties, Julie Sondgerath, una manager informatica di Chicago, ha capito di dover leggere tra le righe. Come i milioni di americani che hanno guardato Back on Board, il documentario della HBO dedicato alla vita discussa del più grande tuffatore della storia, per comprendere il significato di quel suo gesto.

«Mi ha spezzato il cuore - dice Julie Sondgerath a un giornalista del New York Times - Greg è un ragazzo che ha fatto le cose per bene. S’è allenato fin dall’adolescenza per andare alle Olimpiadi, ha vinto un argento nel 1976, due ori nel 1984 e ancora nell'88. È stato grande». Eppure...

Nonostante i quattro ori olimpici, cinque titoli mondiali e una lunga serie di premi nazionali, a Louganis non spettò la gloria conferita alle stelle dello sport USA: la sua immagine su una confezione di Wheaties, i cereali della "colazione dei campioni", quelle iconiche scatole arancioni diventate simbolo della cultura pop statunitense, dedicate dalla prima base di Lou Gehrig, nel 1934, ai più grandi campioni della storia americana.

Così Julie Sondgerath fece una petizione su Change.org per correggere il tiro: 48.000 firme in otto mesi per vedere Louganis su una scatola di cereali, persuadendo la General Mills a inserire Greg nella serie "Legends” con un grandioso e tardivo annuncio.

Finalmente. Con tre decenni di ritardo, Greg Louganis sta per entrare nella Hall of Fame dei cereali: lo stesso tempo atteso per far colazione con Muhammad Ali - il pugile disertore del Vietnam, convertito all’Islam - o Jim Thorpe, il primo nativo americano a vincere una medaglia d'oro olimpica, sugli Wheaties a mezzo secolo dalla sua morte.

Messo a nudo

Greg Louganis non ha mai cercato un colpevole per quel ritardo. Vinse in un'epoca che non era pronta a celebrarlo, ma quando infine apparve sugli scaffali dei supermercati, fu un uomo acclamato e non più soltanto uno straordinario tuffatore. Era un Louganis finalmente messo a nudo: attivista, omosessuale, sieropositivo. Era valsa la pena d’aspettare.

«Sai cosa, non ci feci caso - dice Louganis a Fox News sul “caso Wheaties” nel 2016 - però ora mi sento come se fossi stato abbracciato, apprezzato come persona e non più solo come atleta. Ho fatto coming out nel 1994 e un anno dopo ho annunciato la mia sieropositività… E oggi mi sento capito».

A metà degli anni Novanta, Greg Louganis svela un segreto nascosto per così tanto tempo. S’ispira a Magic Johnson, che il 7 novembre 1991 sconvolge il mondo annunciando in conferenza stampa di aver contratto il virus HIV. Passano pochi mesi e anche Arthur Ashe rivela di aver contratto l’AIDS da una trasfusione di sangue ricevuta nel 1983 durante un’operazione di bypass cardiaco.

Louganis fa coming out scrivendo e la sua celebre autobiografia, Breaking the Surface, primo bestseller del New York Times per cinque settimane, fa da spartiacque nella sua vita pubblica: è un tuffo assordante, iniziato 7 anni prima: sieropositivo dal marzo del 1988, medaglia d’oro pochi mesi dopo a Seul.

Credevo di venire dall’Africa

Nato il 29 gennaio 1960, l'ingresso di Greg Louganis nella vasca della vita non è così pulito come i suoi celebri tuffi dal trampolino. I suoi genitori naturali sono due adolescenti hawaiani impreparati ad allevare un figlio, così il piccolo Greg viene dato in adozione, ma la sua carnagione scura non è un gran criterio di scelta, ereditata dal suo padre biologico, samoano, invece che dal chiarore di sua mamma, di origini svedesi.

Frances e Pete Louganis non hanno problemi con il colore della pelle, anzi, non potendo avere figli, la coppia si rivolge ai servizi sociali e dopo aver adottato una bambina di un anno e mezzo - Despina, di sangue indiano, francese, italiano e britannico - accoglie Gregory Efthimios Louganis all’età di nove mesi, ampliando la famiglia.

Frances è figlia di agricoltori texani, ma alla fine degli anni Quaranta si trasferisce a San Diego, in California, dove incontra Pete Louganis nativo di Boston, di origini greche. Frances ammetterà che «Pete è nato vecchio e arrabbiato» e che i suoi problemi con l'alcol hanno rischiato di diventare una macchia nella vita quotidiana della famiglia.

Contro la durezza del padre adottivo, Greg cerca rifugio in mamma Frances e a scuola, dove però viene chiamato “nigger” e isolato dai ragazzi bianchi: «All'epoca non sapevo cosa fossi -scrive in Breaking the Surface - Mi dissero che il mio padre naturale era samoano, ma non avevo idea di dove fossero le Samoa. Per quanto ne sapevo, venivo dall'Africa, perciò non trovavo così bizzarro che mi chiamassero così».

Greg è dislessico, balbetta, e per questo gli danno anche del “ritardato”, ma è un terzo modo (il più frequente) in cui i compagni di classe lo chiamano che fa più male: ha una paura assoluta dei serpenti e soffre di gravi crisi asmatiche, ma gli piace danzare e nutre passione per il teatro. Gli dicono “sissy”, “frocio”, e come spesso accade, agli insulti seguono le botte. Greg se ne vergogna e si tiene tutto dentro.

Pensieri bui e prove suicide

Louganis inciampa per strada, rivelando un lato distruttivo. A nove anni comincia a fumare. A dodici sprofonda in una grave depressione, annegando i suoi tormenti nell’alcol. Mamma Frances valuta di mandarlo in un istituto correttivo, intanto seguono tre tentativi di suicidio e l’impulso inversamente vitale di sapere dei suoi veri genitori.

In un oceano di disperazione, scoprire di esser stato abbandonato per necessità, non per disamore, diventa un tuffo nell’acqua limpida. Come quella della piscina di casa Louganis alla fine degli anni Sessanta.

Dotato di gambe agilissime e di un innato senso artistico, il giovane Greg eccelle nella ginnastica e rivela un notevole talento dal trampolino. Esibitosi per la prima volta su un palco all'età di tre anni e mezzo, ballando il tip-tap, Louganis si tuffa per fuggire dalle sue frustrazioni.

La vasca emana e completa le sue pulsioni artistiche, ma a nove anni, dopo una brutta “spanciata” da autodidatta, mamma Frances lo iscrive a un corso di tuffi nella vicina piscina di La Mesa. «Non è che mia madre avesse una visione di me come un grande tuffatore o qualcosa del genere: semplicemente voleva evitare che mi rompessi l’osso del collo», scrive nel suo libro. Era il 1969: sette anni dopo, Greg Louganis avrebbe partecipato alla sua prima Olimpiade.

Prima d’allora, il giovane Greg s’è immerso in un mare denso d’insolenze e fragilità. In queste acque agitate, solo un bisogno lo tiene a galla: la voglia di rituffarsi. «L'unica cosa che avevo era la mia performance: esibirmi dal trampolino - dice Louganis nel documentario di ESPN, Thicker Than Water - E pensavo che quella fosse l'unica prova che avevo da offrire come persona. Ecco perché fu così importante per me diventare il migliore, a prescindere da tutto il resto».

È un bisogno di grandezza destinato a diventare assolutismo. Dalle parole del suo allenatore, Ron O'Brien: «Definirei Louganis il miglior tuffatore mai esistito. Prima di lui, il maggior numero di titoli nazionali detenuti nei tuffi era di 28. Quando si è ritirato, ne aveva 47».

Lo stesso O'Brien che, vedendolo tuffarsi per la prima volta all'età di dieci anni, ne rimase folgorato: «I suoi tuffi erano di classe superiore, prove che non avevo mai visto fare a nessun altro. Ma soprattutto, aveva una presenza».

Come Baryshnikov, con la grazia di Nureyev

In un'intervista a Le Monde nel 1988, Ron O'Brien fece risalire il dominio del suo atleta nei tuffi alla sua splendida abilità nella danza: «Il contributo decisivo di Greg è di aver reso questa disciplina una forma d’arte: vederlo tuffarsi è come guardare Baryshnikov ballare».

Così O’Brien al Washington Post: «Un ballerino, non sono sicuro se fosse Nureyev o Baryshnikov, disse che “Ballare è creare l'illusione che non stai facendo nulla”. È ciò che fa Greg su un trampolino, facendo sembrare il tuffo una cosa molto semplice, un bisogno naturale».

La sua grazia si combina sul trampolino a una potenza esclusiva. Il suo fisico ha proporzioni perfette per questa disciplina: 1,75 metri per 68 chilogrammi di altezza, con un salto da fermo di 93 centimetri. Greg Louganis era nato per tuffarsi.

«Aveva un’esecuzione, un’immersione e un’estetica straordinarie. Era un ragazzo bellissimo, elastico e potente - dice Jérôme Nalliod, tuffatore francese che ha partecipato ai Giochi di Seul nel 1988 - e un atleta così straordinario da far sembrare tutto così facile. Fenomenale: già a vent’anni pareva essere tecnicamente di quindici avanti a tutti».

Greg Louganis era il nuovo Sammy Lee, vincitore dalla piattaforma 10 metri di due ori olimpici a Londra 1948 ed Helsinki 1952. Come lui californiano, come lui di origini molto lontane: «La prima volta che l'ho visto in pedana, a undici anni, ho capito che sarebbe stato il più grande tuffatore della storia - disse Lee a Sports Illustrated. Pensai: “Con uno come lui, dovranno alzare presto il punteggio a 11 o 12».

Quando Sammy Lee iniziò ad allenare Greg nel 1974, aveva un obiettivo dichiarato: mandarlo ai Giochi di Montreal. Così lo plasmò e due anni dopo, Louganis fece le sue prime Olimpiadi, qualificandosi dal trampolino 3 metri e in piattaforma 10 metri. Aveva sedici anni e già il mondo stava assistendo alla nascita del fenomeno. E quando un giornalista dell'Evening Tribune di San Diego disse che sarebbe stato un futuro campione olimpico, Lee gli rispose: «Al diavolo! Potrei non essere ancora in giro nel 1980. Greg sta andando lì a vincere adesso!».

Fra quattro anni, sarai il migliore

Le previsioni di Sammy Lee su Montreal 1976 non potevano avverarsi: a sedici anni, Greg è ancora troppo giovane per vincere un’Olimpiade, eppure, dopo il sesto posto dal trampolino dei 3 metri, Louganis è già medaglia d’argento della piattaforma 10 metri alle spalle di Klaus Di Biasi, un Angelo biondo imbattuto da Mexico 1968.

Di Biasi ha tredici anni in più e sta già per compiersi un magnifico passaggio generazionale. Sul podio olimpico di Montreal, il campione italiano si china verso Greg sussurrandogli all’orecchio: «Fra quattro anni sarai al mio posto». Non potevano sapere che i sovietici avrebbero invaso l’Afghanistan e perciò Mosca 1980 sarebbe stata boicottata dagli Stati Uniti, eppure Di Biasi non si sbagliò: perché a Los Angeles 1984, Louganis sarà imbattibile.

Montreal è un crinale non solo sportivo, ma anche esistenziale per lui, che per la prima volta, al tuffatore canadese Scott Cranham amico d’infanzia, rivela la sua omosessualità: «Avevo bisogno di confidare il mio segreto a un orecchio comprensivo e lui - che credevo fosse gay, oltre a studiare psicologia al college - era la persona giusta», scrive Louganis in Breaking the Surface. Ma Cranham, così timido e spaventato all’idea di fare outing, «Non seppe gestire la notizia. Fui deluso, triste e arrabbiato: mi sentivo vulnerabile e totalmente solo».

Louganis doveva imparare a convivere con la sua “diversità” e farlo presto per il bene della sua carriera sportiva. Certo non fu facile, tra compagni di squadra che non volevano condividere la stanza con lui, talvolta accoppiato a uno degli istruttori o più di frequente messo da solo: «Nessuno voleva davvero stare con il frocio, ma ripensandoci, non sono certo fosse solo una questione di omofobia. All’epoca vincevo sempre e forse i miei compagni di squadra ne erano gelosi», scrive in Thicker Than Water.

Ma vincere ha aiutato Louganis a superare la delusione: a diciott’anni, vinse a Berlino il primo dei suoi 5 ori mondiali; compiuti ventuno, aveva già più titoli nazionali di qualunque altro statunitense nella storia dei tuffi. E un anno prima, nel 1980, solo la guerra fredda gli impedì di disegnare uno splendido arcobaleno nel cuore di Mosca, dieci metri sopra l’acqua della piscina olimpica.

Più grande di Carl Lewis

Allenato ancora da O’Brien, Louganis giunge a Los Angeles con lo status di imbattibile. A ventiquattro anni Greg gioca in casa, a poco più di cento miglia da San Diego, ed è nel pieno della sua carriera: il più completo tuffatore della sua generazione, il più elegante di sempre.

Nel 1982, ai Mondiali di Guayaquil in Ecuador, fa segnare il record di 92,07 punti in un singolo tuffo dal trampolino, vincendo l’oro con più di cento punti di vantaggio dai russi Kuzmin e Portnov. Un anno dopo, dalla piattaforma dei Panamericani di Caracas, è il primo a ottenere un 10 unanime dai 7 i giudici. Alla vigilia di LA84, Greg Louganis si tuffa da un altro pianeta.

L’obiettivo olimpico dev’essere quello di vincere entrambi i titoli, sia dal trampolino che in piattaforma, come non accade da Pete Desjardins ad Amsterdam nel lontano 1928. Così Louganis vince la sua prima medaglia d’oro dai 3 metri e in entrambe le gare supera l’incredibile soglia dei 700 punti in finale: 754,41 punti, 92 in più del cinese Tan, dal trampolino; 710.91 punti dai 10 metri, battendo il connazionale Bruce Kimball. Prima dell’ultimo tuffo, Greg sta ascoltando Vangelis dalle cuffiette del suo walkman (la colonna sonora di Chariots of Fire) e stringendo forte il suo orsacchiotto: sta per siglare il punteggio più alto dall’avvento dell’attuale sistema di punteggio.

Dice O'Brien: «Molti giornalisti mi hanno chiesto di paragonarlo a prestazioni in altri sport: direi che certi suoi tuffi furono come saltare oltre 9 metri in lungo o correre i 100m in 9:50». Praticamente meglio di Carl Lewis.

Ma se i tuffi di Louganis dalla piattaforma sono come action painting, la sua vita privata è invece in caduta libera. Negli anni Ottanta, Greg frequenta uomini “tossici” e il peggiore fra loro è il business manager Jim Babbitt, che nell’autobiografia è “Tom Bennett”, che lo sprofonda sotto un violento flusso di abusi fisici, mentali e frodi di denaro: stuprandolo su minaccia di un coltello, incolpandolo dell’assenza di sponsor per colpa della sua omosessualità.

Il dramma dell’AIDS

Gli Eighties sono un decennio trionfale per gli Stati Uniti d’America, ma anche gli anni in cui l’AIDS si diffonde tragicamente, diventando da malattia sconosciuta e circoscritta alla West Coast come “gay cancer”, a pericolo quotidiano per l’umanità. C’è chi dice che il virus colpisce solo le 4H: Homosexuals, Haitians, Haemophiliacs, Heroin addicts - omosessuali, haitiani, emofiliaci ed eroinomani. Alcuni sostengono perfino che le persone più lascive vengano punite con l’AIDS per il loro dis-orientamento sessuale.

E come la maggior parte dei gay dell'epoca, Greg Louganis è un uomo in pericolo. E come moltissime persone senza alcuna illogica distinzione sessuale, contrae il virus. «Ho iniziato ad avere paura dell’AIDS quando alcuni amici di Tom [Bennett] si sono ammalati, morendo poco dopo. Poi nel 1987 Kevin (suo partner d’inizio anni Ottanta, ndr) mi scrisse per dirmi di avere l'HIV e dal tono della sua lettera, ho avuto la sensazione che mi stesse incolpando. E insistette perché facessi il test».

Greg rifiuta per alcuni mesi l’idea di essere positivo: una notizia che, oltre a distruggerlo fisicamente, non gli permetterebbe di difendere i suoi titoli ai Giochi di Seul 1988. Ma un giorno, fra i primi dell’anno olimpico, Babbitt è colpito da herpes zoster e gravi problemi respiratori, così costretto a recarsi in ospedale per degli esami clinici a cui nemmeno Louganis, che si sta allenando in Florida, può più sottrarsi. E il risultato è impietoso per entrambi, diagnosticati positivi all'HIV.

«Sentii un ronzio, non capii tutto quello che mi venne detto. Avevo paura perché vedevo la gente morire. Mi dissi: “Oh Mio Dio, è finita” - scrive in “Thicker Than Water”. All'epoca in cui mi fu diagnosticato, si pensava all'HIV come a una condanna a morte. Mancavano sei mesi ai Giochi Olimpici e io mi dicevo: “Bene, farò le valigie e tornerò a casa, chiudendomi dentro in attesa di morire”».

Il suo medico invece, un cugino acquisito, gli dice di puntare più che mai ai Giochi Olimpici: allenarsi a fondo, spingere il corpo contro il progresso dell’infezione, sottoponendosi intanto alla cura del farmaco antiretrovirale AZT. Più aggressivo del peggiore esercizio fisico: «Era l'unico farmaco disponibile. Dovevo prendere due pillole ogni quattro ore. Non importava dove fossi. Avevo un orologio che me lo ricordava come promemoria terribilmente costante».

Lo supereremo insieme

Il segreto è grave da sopportare e impossibile da condividere: «Aprirsi non era un'opzione: c'era poca compassione per l'AIDS», ricorda Louganis. Solo una persona può capirlo e questa persona è Ron O'Brien, suo allenatore di inizio carriera per un decennio, con cui ha conservato negli anni un bel rapporto amichevole. Su di lui ha un'influenza più calma rispetto a Lee, ricavando il meglio dal profondo interiore di un atleta timido e introverso. Già nel 1984, O'Brien ha convinto Greg a proseguire la sua carriera fino a Seul: ciò che fece a Los Angeles fu eccezionale, ma solo bissando i suoi ori quattro anni dopo sarebbe diventato una leggenda vivente dello sport olimpico.

E proprio a pochi mesi da Seul - nella primavera del 1988, in una stanza d'albergo a Washington - Louganis rivela a O'Brien la sua sieropositività, scoppiando in lacrime, ma il suo ex-istruttore non fa una piega e abbracciandolo gli dice: «Lo supereremo insieme», promettendogli di mantenere il segreto.

«Greg non voleva dirlo a nessun altro perché aveva paura di compromettere le Olimpiadi - rivela O'Brien molti anni dopo l’outing pubblico di Louganis - Credo che se il Comitato l’avesse saputo, gli avrebbero tolto il posto in squadra. Quanto a me, se fosse stato uno sport di contatto, gli avrei detto di fermarsi, ma tuffandosi non sarebbe stato un rischio per gli altri».

Seul 1988

Il 19 settembre 1988, Greg Louganis si tuffa per la prima volta dal trampolino olimpico di Seul e dopo otto prove è in testa alle qualifiche davanti a Tan Liangde, medaglia d'argento a Los Angeles e unico tuffatore capace di batterlo in sette anni dal trampolino. Il nono tuffo del programma di Louganis è un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato: un must che Greg ha replicato centinaia di volte, ma quel giorno, ancor prima dell’impatto con l’acqua, qualcosa non ha funzionato: «Sentii subito un nodo allo stomaco». C’è stato un rumore sordo. Non s’è dato abbastanza spazio in rotazione. Ha colpito con la testa il trampolino: «Avrei voluto scomparire sott’acqua, lasciare che la piscina inghiottisse la mia vergogna».

Invece Greg è tornato in superficie, uscendo dalla piscina palesemente preoccupato, nonostante la sua ferita non fosse così grave: certo niente di paragonabile al colpo subito molto tempo prima, durante un meeting USA-URSS del 1979, quando fu incosciente per venti minuti. Ma la sua angoscia aveva ragioni che nessuno, eccetto O'Brien, poteva comprendere: era paura che il suo segreto venisse scoperto… E che specialmente potesse avere effetti sugli altri.

Il francese Jérôme Nalliod, testimone oculare della scena, ricorda i minuti che seguirono l’incidente: «Mi sarei tuffato dopo di lui e quando ha battuto la testa, stavo preparandomi alla prova. Ovviamente lo stavo guardando perché, beh, era Louganis, e quello era il suo miglior tuffo. È uscito dall'acqua tenendosi la testa, come per nascondere la ferita, e fu l'allenatore belga Jan Snick il primo a soccorrerlo mentre Greg, ripensandoci oggi, si diresse veloce sotto gli spalti. All'epoca, ovviamente, non sapevo che fosse sieropositivo. Io e il tuffatore messicano Jesus Mena andammo a pulire il trampolino a piedi nudi e io avevo qualche graffio sui piedi... Così, quando è uscita la sua biografia, per prima cosa ho fatto subito il test HIV. Ma ripensandoci, mi rendo conto che dev’essere stato terribile per lui credere di aver potuto infettare delle persone senza dire nulla. Dev’essere stato spaventoso affrontare quella situazione e noi tuffatori di quei Giochi, dopo averne parlato, non ci siamo mai permessi di biasimarlo».

Naturalmente, il giorno in cui Louganis ha rivelato la sua sieropositività nel 1995, non fu così per certi media che tornarono subito all’incidente di Seul riesumando, ad anni di distanza, un terribile sospetto. Facendo semplicemente scandalo. Eppure, venne subito dimostrato che nessuno dei suoi avversari fu in pericolo quel giorno: la quantità di sangue nell'acqua era troppo poco perché potesse infettare qualcuno. Inoltre, il cloro disinfettante avrebbe comunque reso meno che infinitesimale un pericolo di contagio.

Ma Louganis è terrificato. Ha una ferita aperta cha ha bisogno di essere medicata e il medico americano, Jim Puffer, gliela sta suturando senza guanti protettivi. Greg è come paralizzato, incapace di dire qualsiasi cosa: «Ero come stordito. Voglio dire, l’unica cosa che mi passò per la testa in quel momento fu: “Qual è la mia responsabilità? Devo dire qualcosa? Sono in un Paese in cui, probabilmente, verrei arrestato. Non potrei più tuffarmi da un trampolino. E ne ero terrorizzato al solo pensiero». Una macchia di sangue sempre più grande sulla carriera, e la vita, di Greg. Se non verrà fermata.

10.307C

Greg Louganis non sa più cosa fare e O’Brien è l’unica persona a cui può chiedere aiuto. Ron, che ha perso la madre poche ore prima, lo guarda fermo e gli dice: «La decisione che prenderai sarà comunque quella giusta», ma per influenzarlo in un certo senso a tornare sul trampolino, poi aggiunge: «Quando i giocatori di hockey prendono il disco in faccia, gli danno cinquanta punti di sutura e tornano in campo a finire la partita. Tu nei hai appena quattro e ti mancano due tuffi… So che ti senti distrutto, ma se non puoi più credere in te stesso, fidati di me».

Con una passeggiata, decide di continuare e tornando sul trampolino, riceve un’ovazione. Ha preso “una giusta decisione”, ma deve ancora fare un enorme salto di fede: «In piedi sul trampolino, al mio nome, sentii un boato clamoroso seguito da un lungo applauso, ma annunciato il tuffo, calò un silenzio inquietante, o almeno io me lo sentii tale piombarmi addosso. Ero molto nervoso, non avevo ancora capito cosa avessi fatto di sbagliato nell'ultimo tuffo… E già stavo per rimettere la testa a pochi centimetri dalla tavola. Il pubblico comprese allora la mia tensione e tornò ad applaudire, spezzando quella mia brutta sensazione… Non fosse altro per vedere un bel tuffo».

Ma quel tuffo non è stato bello… Quel tuffo è stato un capolavoro. 87,12 punti. È stato il miglior tuffo delle qualifiche, accolto da una standing ovation. Meglio dell’undicesimo e ultimo, che gli vale la finale al terzo posto. Avrà altre ventiquattr’ore di pensieri vertiginosi prima di diventare il tuffatore più grande di sempre.

La sera dopo, Greg Louganis non sbaglia più niente dal trampolino dei 3 metri battendo ampiamente Liandge, ma il grande cinese da battere è più in alto, lassù in piattaforma, e si chiama Xiong Ni, astro nascente dei Cinque Cerchi. Xiong Ni ha quattordici anni, la metà di Louganis, e lo precede di 3 punti quando, all’ultima rotazione dai 10 metri, s’esibisce in un altro tuffo praticamente perfetto. Ma Greg s’è riservato un gran finale che si chiama triplo e mezzo rovesciato raggruppato: il temutissimo 307C, The dive of death che cinque anni prima è costato la vita al suo amico sovietico Sergei Shalibashvili. Appena introdotto nel programma internazionale, Sergei voleva eseguirlo prima di lui alle Universiadi di Edmonton: Greg è concentrato, non lo vede, ma sente il rumore di quell’urto mortale sul blocco di cemento, poi l’acqua diventa rossa e non si deve più guardare.

Chissà se Greg Louganis sta pensando a Sergei mentre racchiude nell’ultimo tuffo della carriera una storia sportiva di poesia in caduta, di arte purissima, di assoluta bellezza. 86.70 punti, 1.14 meglio di Xiong Ni. Mister Perfect vince il suo quarto oro in due edizioni olimpiche da imbattuto, come solo la connazionale Patricia Keller McCormick negli anni Cinquanta. È il più grande di sempre ed è pronto a combattere, a piedi saldi, la battaglia della vita.

Il mito è vivente

Il 307C di Seul è l’ultimo capolavoro di Greg Louganis. Xiong Ni ha solo quattordici anni ma è già pronto a prendere il testimone del migliore e vincerà l’ultimo dei suoi 3 ori olimpici a Sydney 2000: «A Montreal 1976 ero scheletrico, a Los Angeles 1984 ero perfetto, nel 1988 ero già sopra il peso forma e malato di AIDS. E tuffandomi dalla piattaforma, sapevo che sarebbe stata l’ultima volta».

Los Angeles l’ha reso una star. A Seul è diventato leggenda vivente. Ma per quanto? Si chiedeva al cospetto dell’oscena malattia. Giù dal trampolino, vivrà altri anni dolorosi, vedendo molti amici e vecchi amanti soccombere all’HIV. Louganis è invece sopravvissuto, s’è liberato di due segreti, rivelandosi omosessuale e sieropositivo: «Volevo dire alle persone malate come me che non è ancora finita, che l'AIDS può essere spaventoso, ma non una condanna a morte». L’ha urlato anche rivelandosi l’artista che non aveva mai smesso di essere, nei tuffi come nella vita, recitando nel film Touch me e Off-Broadway la parte di un giovane gay ai tempi dell'AIDS.

Attore, autore, opinionista, attivista LGBT, mentore della squadra statunitense di tuffi, amante degli animali: Greg Louganis vive a Malibù con suo marito Johnny Chaillot e i loro splendidi cani in una villa con piscina. Senza trampolino. Il suo bel volto elegante è apparso finalmente su una scatola di cereali Wheaties. A sessant’anni, non s’è mai sentito così vivo.

Scitto da Maxime Dupuis, tradotto da Fabio Disingrini

