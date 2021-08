Giochi Olimpici

Federica Pellegrini e il ruolo di ambassador di Milano-Cortina 2026: "Ho detto a Goggia che..."

MILANO-CORTINA 2026 - Federica Pellegrini, impegnata in un allenamento alla piscina di Jesolo dove sta ultimando la preparazione in vista dell'ISL di Napoli, ha parlato del suo ruolo di ambassador di Milano-Cortina 2026: "Onorata, avere le Olimpiadi in casa provo tanta invidia per questi sport invernali... parlo molto con Sofia (Goggia, ndr) e lei e gli altri atleti non vedono l'ora".

00:00:55, un' ora fa