Olimpiadi, judo, Nomura Tadahiro tre volte campione olimpico: la storia

OLIMPIADI - Essere campione olimpico dà consapevolezza spirituale, pensate esserlo tre volte. Nomura Tadahiro spiega cosa cambia dopo un'Olimpiade, o dopo tre Giochi nel suo caso. L'esperienza aiuta anche a non arrendersi nelle peggiori occasioni e sapere come comportarsi in ogni momento della gara.

