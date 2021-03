Futura il Milano-Cortina 2026: l'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta tra Milano e Roma nelle sedi della Fondazione Milano Cortina 2026 e del CONI. L'Italia ha deciso: saràil logo delle Olimpiadi Invernali di: l'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta tra Milano e Roma nelle sedi della Fondazione Milano Cortina 2026 e del CONI.

900mila i votanti al sondaggio proposto da Alberto Tomba e Federica Pellegrini . Con il 75% dei voti è stato Futura a imporsi su Dado, su un totale di 871.566 voti ricevuti da Italia e da altre 168 nazioni, con una partecipazione dall'estero del 10%. Sono stati quasial sondaggio proposto da in occasione del Festival di Sanremo . Con il 75% dei voti è statoa imporsi su, su un totale di 871.566 voti ricevuti da Italia e da altre 168 nazioni, con una partecipazione dall'estero del 10%.

originati dall’aurora boreale. C'è grande attesa per le Olimpiadi di Milano Cortina, che si terranno tra 5 anni dal 6 al 26 febbraio. Anche per i Giochi paralimpici, che si svolgeranno invece dal 6 al 15 marzo 2026 , il logo sarà Futura ma con colori diversi,

Malagò: "Emblemi di ingegno, passione e tecnica"

"Ringrazio tutte le persone che ci hanno permesso di arrivare qui. Faccio fatica a chiamarlo emblema. So cosa c’è alle spalle, so da dove siamo partiti. Un sogno che è passato da un altro progetto di una Olimpiade estiva. Ricordo il logo che ci ha accompagnato in questi anni disegnati su un tovagliolo di un ristorante: le guglie con il Duomo di Milano e le montagne delle Dolomiti. Un logo che ha portato fortuna. Questi emblemi sono la storia dell’ingegno, della passione e della tenacia, il più grande progetto del Paese e di tutti quanti noi e di chi ha voluto questa olimpiade, il grande sogno del Paese e di tutti quanti noi di cui siamo orgogliosi".

Valentina Vezzali: "Momento storico"

"Questo è un momento storico perché c’è il simbolico riconoscimento per un’Olimpiade che sarà italiana: saranno Giochi Olimpici di tutta l’Italia, che anche attraverso lo sport potrà riuscire a rialzarsi; lo sport sarà una leva, in queste Olimpiadi avremo due simboli, il tricolore e il logo che stiamo per scoprire"

