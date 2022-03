Tre settimane or sono - in pieno svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 - l'abbraccio tra l'ucraino Abramenko e il russo Burov era stato la cartolina delle Olimpiadi, considerato l'ormai imminente conflitto tra i due Paesi, compiendo il giro del mondo. Ora Oleksandr - argento nell'aerials del freestyle skiing, unica medaglia appannaggio dell'Ucraina - vive nascosto nel suo garage a Kiev, con la moglie e il bambino di due anni. Lo ha "denunciato" all'autorevole testata del New York Times.

Ucraina-Russia, l'abbraccio a Pechino che va oltre la guerra

Passaggi del suo racconto

"Passiamo la notte nel parcheggio sotterraneo dell'auto, perché la sirena dell'attacco aereo è costantemente attiva. Fa paura dormire nell'appartamento, io stesso ho visto dalla finestra come funzionavano i sistemi di difesa aerea sui missili nemici e si sono sentite forti esplosioni".

In viaggio con la famiglia

"Ho intenzione di andare dal mio allenatore, Enver Ablaev, vive a Mukachevo, nella regione della Transcarpazia. Vado in macchina, porto con me le cose essenziali, il cibo e le mie medaglie olimpiche”.

La guerra

"Non so se andrò in guerra o no, non so quale sia il procedimento attraversando cui i ragazzi vengono chiamati. Al momento, il nostro esercito sta affrontando pienamente le offensive dei soldati e dell'equipaggiamento russi".

I genitori di Abramenko vivono a Mykolaiv, una città portuale sul Mar Nero dove l'atleta è cresciuto che trova tra la città occupate di Kherson e Odessa (obiettivo chiave dei russi); comprensibile a questo punto la sua preoccupazione.

Svitolina: "Ero in missione per l'Ucraina, il prize money all'esercito"

