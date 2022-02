le competizioni e le manifestazioni internazionali saranno vietate agli atleti russi e bielorussi. Una presa di posizione a cui l'Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale giunge "con il cuore pesante” proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti". Decisione dura da parte del CIO:. Una presa di posizione a cui l'Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale giunge " dopo i reiterati attacchi della Russia all’Ucraina . Una decisione atta a "

Il CIO inoltre "raccomanda che le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o non consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali".

Qui sotto il tweet ufficiale con il comunicato emesso dal comitato olimpico internazionale:

Nel caso in cui questo non possa essere possibile per “motivi organizzativi o legali”, il Cio “esorta vivamente” le Federazioni e gli organizzatori “a fare tutto ciò che è in loro potere per garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome di Russia o Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi, siano essi presenti come atleti individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come neutrali. Non devono essere visualizzati simboli, colori, bandiere o inni nazionali”.

Il paradossale caso di Medvedev, nuovo numero 1 del tennis mondiale

Tanti ovviamente i casi, ma il più paradossale in questo lunedì 28 febbraio è sicuramente quello del tennista russo Daniil Medvedev , capace di raggiungere la vetta della classifica ATP di tennis mondiale spodestando dopo 18 anni i magici FabFour (Federer, Murray, Nadal e Djokovic) che si sono alternati in vetta in tutti questi anni.

Medvedev, che in questi giorni si era detto assolutamente contro la guerra in Ucraina , rischia ora di veder sfumare la leadership mondiale per fatti extra sportivi. E gli esempi di questo genere non finiranno certo qui...

