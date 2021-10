Giochi Olimpici

Halfpipe Hype - Episodio 3. La costruzione della tavola perfetta

Per vincere le Olimpiadi serve talento e forza ma non solo, nell’halfpipe conta anche la tavola. Lo snowboard deve essere realizzato precisamente per l’atleta, personalizzato in modo tale da garantirgli la migliore prestazione possibile.

