Il Comitato Esecutivo del CIO condanna l'operazione militare portata avanti dal presidente russo Vladimir Putin, che attraverso bombardamenti sulle principali città ucraine ha rotto la tregua olimpica. La tregua, tradizione ripresa dagli antichi Giochi, sarebbe dovuta durare fino alla settimana dopo la chiusura delle Paralimpiadi.

Inoltre, il Comitato Esecutivo chiede che la bandiera di Russia e Bielorussia non venga issata in nessun evento sportivo internazionale e che gli inni nazionali di questi due paesi non vengano suonati. Questo un estratto del comunicato ufficiale:

Il Comitato Esecutivo del CIO esprime la sua profonda preoccupazione per la sicurezza dei membri della Comunità olimpica in Ucraina, ed è pienamente solidale. La task force speciale del CIO è in contatto con la Comunità olimpica del paese per coordinare l'assistenza umanitaria, ove possibile. Il Comitato Esecutivo del CIO chiede alla task force di continuare a monitorare da vicino la situazione e di tenerlo informato e aggiornato.

