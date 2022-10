Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard ha annunciato che il Messico ha deciso di candidarsi ufficialmente per l'organizzazione dei Giochi Olimpici del 2036. Lo riferisce il portale di notizie Informador.mx. In una conferenza stampa il capo della diplomazia messicana ha spiegato che l'impegno è per organizzare l'evento nel 2036 "o, in subordine, nel 2040".

Particolari dell'iniziativa sono stati offerti da Ebrard - che era accompagnato nella conferenza stampa dalla presidente del Comitato olimpico messicano (Com), María José Alcalá - assicurando che il Messico dispone delle infrastrutture e dei finanziamenti necessari per organizzare l'evento. Intanto, in attesa delle decisioni del Cio e, prima ancora, della formalizzazione, con tanto di dossier, della candidatura, il Messico ospiterà, insieme a Usa e Canada, i Mondiali di calcio del 2026, i primi a 48 squadre.

