Ishita Malaviya porta il surf in India: “Che sia uno sport per tutti”

SURF - Nessuna donna di colore nel mondo del surf? No problem. La 31enne indiana Ishita Malaviya ha creato una scuola per far avvicinare al surf tutti i ragazzi e le ragazze che per svariati motivi non ne hanno mai avuto la possibilità.

00:01:14, 3 ore fa