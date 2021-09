Giochi Olimpici

Legends Live, Natalie Coughlin: "Spingermi oltre i limiti è la mia forza"

OLIMPIADI - Impariamo a conoscere come ragionano i campioni: questa è Natalie Coughlin, la nuotatrice statunitense che ha vinto in carriera dodici medaglie in tre edizioni dei Giochi olimpici, da Atene 2004 a Londra 2012.

00:02:27, un' ora fa