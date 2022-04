La Fondazione Milano Cortina 2026 sostiene e promuove la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace - in programma mercoledì 6 aprile 2022 - e aderisce alla campagna internazionale di Peace and Sport: #WhiteCard. Sui canali Instagram e TikTok di Milano Cortina 2026, atleti Olimpici e Paralimpici degli sport invernali e non solo, alzeranno un cartellino bianco, come simbolo che rappresenta la forza positiva dello sport per la pace. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Federica Brignone, Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, Giuseppe Romele e Martina Caironi a cui si affiancheranno Marcell Jacobs, Marco Di Costanzo, Stefano Sorrentino e Davide Moscardelli. I temuti cartellini giallo e rosso vengono sostituiti dalla #WhiteCard che diventa simbolo dell’universalità dello sport che supera divisioni e conflitti e unisce le persone nella costruzione di una cultura di pace.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che riconosce il potere dello sport nel guidare il cambiamento sociale, lo sviluppo delle comunità e promuovere la pace e la comprensione, ha deciso di celebrare la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace il 6 aprile. Una data non casuale visto che proprio quel giorno nel 1896 si sono tenuti i primi Giochi Olimpici dell’era moderna ad Atene. Tutti possono contribuire alla campagna per promuovere lo sport come strumento di pace e di legame tra i popoli. Per farlo, per rafforzare il messaggio per una visione dello sport inclusiva, basterà postare una foto sui propri canali social con un cartoncino bianco, utilizzando nella didascalia del post l’hashtag #WhiteCard e il tag @MilanoCortina2026.

