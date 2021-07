Un po' di preoccupazione esiste, anche se le autoritá giapponesi hanno provato a tranquillizzare l'ambiente con varie rassicurazioni. Si chiama Nepartak, con venti che si prevede possano toccare i 120 km/h uniti a forti piogge (fino a 15 centimetri nella peggiore delle ipotesi), ed é la tempesta attesa nella zona che potrebbe trasformarsi in tifone. Alcune delle gare in programma nella giornata del 27 luglio (soprattutto nel canottaggio, vela, tiro con l'arco e surf) sono state posticipate per motivi precauzionali. Al momento infatti non è ancora certo che la zona di Tokyo possa essere colpita. L'arrivo delle prime forti piogge sui siti olimpici è previsto in peggioramento martedì. Secondo le previsione dell'agenzia meteorologica Kishocho, Nepartak è destinato a trasformarsi in tifone e si abbatterà sulla costa della regione a nord-est della capitale, Tohoku. Il Comitato Olimpico Internazionale ha fatto sapere che è pronto a disporre ulteriori cambiamenti di programma se si renderanno necessari, monitorando costantemente la situazione in collaborazione con le autorità giapponesi.

Giappone pronto a qualsiasi evenienza

Alcuni media locali sottolineano che i venti potrebbero spingersi più a nord, evitando così ai Giochi l'ennesimo allarme. Domenica, la tempesta è arrivata a circa 1.800 chilometri da Tokyo, in pieno Oceano. In Giappone i tifoni sono piuttosto comuni e i giapponesi sono abituati a fronteggiare fenomeni di questo tipo. Il problema principale è la logistica: la macchina olimpica è un gigantesco meccanismo che porta migliaia di persone al giorno a spostarsi da una parte all'altra della città, con atleti, media e volontari in strada. Gestire un eventuale tempesta potrebbe creare qualche rallentamento nei programmi olimpici.

