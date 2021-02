Giochi Olimpici

Olimpiadi, Far from Home - La storia di Victor de Lima: un brasiliano innamorato dello sci

OLIMPIADI - In questo episodio di Far from Home riportiamo la storia di Victor de Lima Santos, uno sciatore di fondo brasiliano. Ci racconta come lo sci su ruote e poi sulla neve gli abbia cambiato la vita in uno dei quartieri più poveri di San Paolo.

