Tutto è bene quel che finisce bene. Intorno alle 10 di martedì, il consiglio dei ministri, presieduto dal premier dimissionario Giuseppe Conte, ha approvato il decreto legge sull'autonomia del Coni. Un passaggio necessario e non rinviabile, ma fino all'ultimo non scontato, per evitare che a Losanna l'esecutivo del Cio emettesse una sanzione storica: la sospensione "sub iudice" del Comitato olimpico italiano, che avrebbe costretto gli atleti del nostro Paese qualificati per le Olimpiadi di Tokyo a gareggiare da indipendenti, senza il Tricolore e senza inno.