Si è svolto oggi al Ministero degli Affari Esteri l’evento “Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La diplomazia dello sport di fronte alle sfide globali“, nel corso del quale ci sono state importanti dichiarazioni del presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 e presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Il numero uno dello sport italiano ha dichiarato: “La scommessa che abbiamo vinto nel 2019 contro tutte le previsioni, frutto anche della grande capacità di fare squadra, che è stata fondamentale, ci obbliga a fare tutto molto bene, ad organizzare i migliori Giochi di sempre. Questo sia perché dopo tante edizioni le Olimpiadi Invernali torneranno in Europa, la loro culla, sia perché il nostro messaggio darà al CIO l’opportunità di aprire nuove strade“.

Sulla vittoria sulle altre città candidate ha ricordato: “Il 19 settembre 2016 la storia ci impose uno stop, ma il 24 giugno 2019 cogliemmo l’occasione di rialzarci. Vincemmo una gara impossibile, anche con l’enorme fortuna di avere un grande alleato nel CIO, che nel frattempo aveva individuato nell’agenda 2020 una nuova formula: l’opportunità, tra l’altro, di allargare l’orizzonte del territorio coinvolto. Noi l’abbiamo sfruttata appieno“.

Sulle sfide future per l’organizzazione: “Abbiamo aperto una strada, la nostra è una case history, facendo di necessità virtù e valorizzando sugli aspetti su cui eravamo già forti e conosciuti. Abbiamo avuto sostegno e carta bianca dai rappresentanti dei territori, poi anche il coinvolgimento di tante campionesse, elementi che oltre a tanto impegno e coraggio ci hanno consentito di battere un candidato che ancora non ci crede. La scommessa che abbiamo davanti si vince in due modi: rispettando l’impegno preso di lasciar la giusta legacy da questo grande evento e sfruttando e aumentando il prestigio del Paese“.

