Michela Moioli, campionessa azzurra dello snowboard cross capace di vincere un oro a PyeongChang e un argento (nella gara a squadre in Cina) nelle sue precedenti partecipazioni. La prossima rassegna sarà speciale per noi e per lei, visto che sarà l'Italia ad ospitare l'evento. Milano-Cortina 2026 riporterà l'atmosfera a cinque cerchi da noi a vent'anni da Torino 2006 e il nostro Paese vuole farsi trovare pronto, sia dal punto di vista sportivo che da quello dell'organizzazione. Le Olimpiadi invernali di Pechino sono andate agli archivi da qualche mese, ma c'è chi ha già in mente il prossimo obiettivo olimpico.

Moioli-Visintin, salto sul podio e sorrisi di gioia: la premiazione

Lo sa e ci tiene l'atleta bergamasca, portabandiera a febbraio a Pechino, e ha voluto ribadirlo alla "Serata delle eccellenze" organizzata da Bonaldi - Gruppo Eurocar Italia. "Tra 4 anni, anche in queste zone avremo le Olimpiadi e io avrò la fortuna di gareggiare a Livigno, la mia seconda casa. Faremo le cose in grande, all’italiana, e io farò di tutto per arrivare preparatissima".

