Olimpiadi: Julian Yee, dal centro commerciale a PyeongChang

OLIMPIADI - Le uniche piste per poter pattinare in Malesia erano quelle dei centri commerciali. Ovviamente le misure non sono quelle di una pista Olimpica, non si potevano allenare i salti, ma tanto è bastato a Julian Yee per sognare i Giochi. così si è trasferito in Canada e si è preparato per PyeongChang 2018, dove è stato il portabandiera seguendo il suo mantra: se vuoi, puoi.

