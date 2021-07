Lo sci alpinismo entra a far parte del programma delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 in qualità di sport aggiuntivo: il Comitato Esecutivo del CIO ha avanzato la proposta, accettata all’unanimità, nel corso della 138ª sessione in corso a Tokyo tra oggi e domani.

Accettata la proposta del Comitato Organizzatore dei Giochi con 5 eventi per lo sci alpinismo, ovvero due maschili (sprint ed individuale), due femminili (sprint ed individuale), ed uno misto (staffetta), con 48 atleti in gara (24 uomini e 24 donne), che porteranno il totale a quota 2900.

Nelle motivazioni a supporto della proposta, il Comitato Esecutivo del CIO ha sottolineato come lo sci alpinismo sia “uno sport particolarmente diffuso in Italia, con profonde radici storiche e sportive nelle regioni alpine“. Tanti infatti sono i successi azzurri negli anni recenti nelle maggiori manifestazioni.

Basti pensare che nel 2021 Madonna di Campiglio ha ospitato le Finali della Coppa del Mondo, con Robert Antonioli che ha vinto per la quarta volta in carriera la classifica generale maschile dopo i successi datati 2017, 2019 e 2020, inoltre ai Mondiali, disputati a La Massana (Andorra), l’Italia ha vinto 26 medaglie nelle diverse categorie.

