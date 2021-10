Tra poco più di cento giorni cominceranno le Olimpiadi invernali di Pechino. Manca un po' più di tempo all'edizione successiva, quella di Milano-Cortina 2026, ma l'avvicinamento procede a gonfie vele. A confermarlo sono le parole del CIO, espresse dalla persona di Sari Essayah. Il presidente della Commissione di coordinamento della rassegna italiana ha voluto esprime la sua soddisfazione e quella del comitato per il lavoro svolto finora. "Dobbiamo congratularci con il team a Milano per i progressi in corso durante questi tempi difficili. Durante tutti i loro aggiornamenti, siamo stati davvero incoraggiati a vedere la loro avida determinazione a creare Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che siano sostenibili. Questo è fondamentale per il futuro dei Giochi".

"Abbiamo sentito che Milano Cortina 2026 continua a costruire su un forte impegno dopo il lancio del suo nuovo marchio a marzo, con diverse iniziative entusiasmanti previste per le prossime settimane. Questo culminerà, all’inizio del prossimo anno, quando gli occhi del mondo si volgeranno verso l’Italia mentre Pechino 2022 consegnerà le bandiere olimpiche e paralimpiche. Dopo aver visto la passione, l’entusiasmo e la professionalità all’interno del Comitato Organizzatore, è chiaro che Milano Cortina 2026 è puntuale e pronta a salire sotto i riflettori questo inverno” ha concluso Essayah. Queste parole arrivano dopo il Delivery Partners Meeting di questa settimana, dove il comitato organizzatore di Milano-Cortina ha condiviso al CIO i lavori svolti da aprile in avanti.

