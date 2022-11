Andrea Abodi, neo Ministro dello Sport, aveva promesso un nome entro poche ore e il nome è finalmente arrivato. Sarà Andrea Varnier il nuovo amministratore delegato delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, una carica che era ancora vacante in attesa di essere occupata per , neo Ministro dello Sport, aveva promesso un nome entro poche ore e il nome è finalmente arrivato. Saràil nuovo amministratore delegato delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, una carica che era ancora vacante in attesa di essere occupata per accelerare i lavori di completamento delle prossime olimpiadi invernali.

Andrea Varnier, attualmente amministratore delegato della Costa Edutainment SPA, una delle agenzie di eventi più importanti che esistono nel panorama internazionale, ha detto sì ad Abodi. La nomina verrà ufficializzata nelle prossime ore dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ad

Le dichiarazioni del Ministro Abodi

Giochi Olimpici Il Messico si candiderà per ospitare i Giochi del 2036 27/10/2022 ALLE 14:08

Ho cercato di concentrarmi sulla metodologia in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato, con una condivisione totale ho cercato di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche della persona, non scegliendo il migliore in assoluto, ma il migliore in relativo. Sono convinto che scioglieremo i nodi in tempi brevi. [Abodi a Repubblica]

Arianna Fontana: "Con la bici cerco di tenermi in forma. Milano-Cortina? Ci credo ancora"

Parigi 2024 Il Guatemala sospeso dal CIO: dovrà rinunciare a Parigi 2024 17/10/2022 ALLE 15:41