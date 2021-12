La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 andrà in scena sulla Senna. Lo ha reso noto il comitato organizzatore dei Giochi parigini precisando che l'evento si svilupperà lungo il tratto di fiume tra i ponti d'Austerlitz e d'Iena. L'appuntamento è fissato per il 26 luglio 2024 intorno alle 20. Per rendere possibile l'evento saranno affittate oltre 160 imbarcazioni che dovranno trasportare i 10.500 atleti e i membri della delegazione per quella che, fatta eccezione per i Giocji olimpici della Gioventù di Buenos Aires 2018, sarà la prima cerimonia di inaugurazione che non si terrà in uno stadio.

Attesi circa 600mila spettatori lungo il fiume

Si stima che lungo la Senna, per godersi lo spettacolo, ci saranno circa 600mila spettatori. La sfilata degli atleti si concluderà a Place du Trocadero, la piazza situata di fronte alla Tour Eiffel dove sarà montata la tribuna autorità. Lungo il percorso saranno posizionati 80 maxischermi. La cerimonia dovrebbe durare circa 3 ore e mezzo. Resta da definire il luogo in cui verrà accesa la fiamma olimpica.

