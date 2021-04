Giochi Olimpici

Olimpiadi: Rulon Gardner, da eroe americano alla disgrazia

OLIMPIADI - La sua vittoria, nella finale di lotta greco-romana, contro il 'Re' russo Aleksandr Karelin era data 2000 a 1. Quell'oro olimpico gli cambierà la vita per sempre, ma non solo in positivo...

00:02:12, 15 minuti fa