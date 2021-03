"Stiamo pensando di aumentare il numero dei test ai quali gli atleti saranno sottoposti durante i Giochi. Gli spettatori? Non escludo che le gare si svolgano a porte chiuse". Lo ha detto, intervistata dall'agenzia di stampa Kyodo News, la presidente del comitato organizzatore dell'Olimpiade di Tokyo in programma in estate, Seiko Hashimoto.

Viste le varie varianti credo che dal punto di vista degli atleti sia meglio che le regole vengano rese più stringenti prima dell'inizio, piuttosto che farlo a Giochi in corso. Dobbiamo pensare ad aumentare la frequenza dei test

"realizzare un'Olimpiade senza pubblico è un'idea che non è stata totalmente scartata". Nella giornata di martedì è circolata la notizia, ancora da ufficializzare, che nei vari impianti verranno ammessi solo spettatori di nazionalità giapponese . Hashimoto conferma che

Giochi Olimpici Governo giapponese: Olimpiadi senza spettatori stranieri IERI A 13:54

Bach rieletto

Thomas Bach, che non ha avversari, sarà oggi rieletto presidente del Comitato Olimpico Internazionale alla 137ma sessione del CIO, prevista in maniera virtuale dopo che inizialmente era stata programmata ad Atene, in Grecia.

Venerdì novità sulle Olimpiadi

La preparazione intanto continua per le Olimpiadi, posticipate al 2021 a causa della Pandemia mondiale dovuta al Covid-19. Gli organizzatori hanno già confermato il fatto che i Giochi si terranno comunque, ma di questo particolare aspetto si discuterà proprio nella giornata di venerdì 12 marzo, quando sono attese diverse novità.

Hashimoto: "Portare i Giochi al successo con la diversità"

Giochi Olimpici Governo giapponese: Olimpiadi senza spettatori stranieri IERI A 13:54