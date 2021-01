Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono in programma dal 23 luglio all’8 agosto. I Giochi sono stati rinviati di dodici mesi a causa della pandemia e c’è ancora qualche dubbio sulla regolare disputa della rassegna a cinque cerchi nella prossima estate, ma il primo ministro giapponese ha voluto tranquillizzare tutti in apertura del nuovo anno. Il premier Yoshihide Suga ha ribadito che le Olimpiadi si faranno e saranno:

L'allarme del ciclismo: chi farà il Tour non può fare le Olimpiadi?

Il Sol Levante è alle prese con una seconda ondata molte forte di Covid-19, nella capitale si sono segnalati 1.337 casi di contagio il 31 dicembre e in tutto il Giappone ci sono stati 239mila casi e oltre 3.300 morti da quando la pandemia è iniziata. I costi per l’organizzazione delle Olimpiadi sono lievitati di 2,8 miliardi di dollari a causa delle misure necessarie per prevenire la diffusione del Coornavirus. Suga ha ribadito che le Olimpiadi saranno un “simbolo di solidarietà globale“, anche se la popolazione locale sembra propensa a un ulteriore rinvio o alla cancellazione della manifestazione sportiva più importante al mondo.