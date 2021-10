A Trento è iniziato il Festival dello Sport, al quale ha partecipato stamane il presidente del CONI, Giovanni Malagò, il quale ha parlato subito dei risultati della spedizione olimpica e del primato dell’Italia, andata a medaglia ogni giorno. L’ANSA ha riportato le sue dichiarazioni.

Così il numero uno dello sport italiano a proposito di questo particolare record dell’Italia: “In queste ultime Olimpiadi abbiamo avuto la fortuna di poter festeggiare una medaglia ogni giorno, un record che in futuro difficilmente potremo eguagliare“.

L’analisi di Malagò: “Forse perché non c’era il pubblico sugli spalti, ma questi ragazzi hanno creato una grande comunità, andando a tifare i compagni delle altre discipline e creando un effetto emulazione nelle vittorie. A Tokyo è successo qualcosa di atipico, che forse non potrà più succedere in nessun villaggio olimpico“.

Giochi Olimpici Verso Milano-Cortina, il CIO si complimenta per i progressi 06/10/2021 A 11:01

TITA/BANTI RICEVONO L'ORO DA MALAGÒ: TRIPUDIO ITALIA!

Pechino 2022 Il CIO ha deciso: niente pubblico straniero a Pechino 2022 29/09/2021 A 21:48