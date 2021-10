Il prossimo 31 Ottobre mancheranno esattamente 1000 giorni all'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Per l'occasione si svolgerà una maratona aperta a tutti (2000 posti disponibili) in compagnia del detentore del record mondiale e 2 volte olimpico Eliud Kipchoge.

"Come ambasciatore dei giochi Olimpici di Parigi sono entusiasta di annunciare che la maratona sarà aperta tutti. Puoi conquistare un pettorale per competere sullo stesso percorso degli gli atleti elite Sono contento di partecipare alla gara dei -1000 giorni insieme a voi" ha dichiarato il 36enne.

Giochi Olimpici From The Top: l'Olimpionica e la Rockstar, prove di skateboard 3 ORE FA

Chi riuscirà a completare la gara di 5km prima dell'atleta keniota vincerà un pettorale per partecipare alla maratona olimpica aperta a tutti che si svolgerà lo stesso giorno e sullo stesso percorso di quella che assegnerà le medaglie. Ma per favorire i partecipanti Kipchoge inizierà con una penalità di tempo partendo così per ultimo mentre gli altri concorrenti saranno schierati sulla linea di partenza in base alle proprie capacità, dal più lento al più veloce.

Pechino 2022 Chi sarà il portabandiera dell'Italia a Pechino? 12/10/2021 A 17:24