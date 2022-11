I Mondiali del prossimo anno, in programma tra agosto e settembre, restano la via preferenziale per staccare il pass olimpico di Parigi 2024. La kermesse di Giappone, Indonesia e Filippine eleggerà 7 squadre che si aggiungeranno alla Francia, già qualificata in qualità di Paese ospitante (le due migliori europee, le due migliori americane e le migliori asiatiche, africane e oceaniche). I 4 slot restanti saranno decisi dai tornei preolimpici del 2024 ma, a differenza delle scorse edizioni, la FIBA ha deciso di modificare il format per includere e dare una chance di qualificazione anche alle squadre che non sono riuscite ad accedere ai Mondiali.

Il nuovo torneo preolimpico diviso in due fasi

Il preolimpico sarà diviso in due fasi. La prima coinvolgerà 40 team non partecipanti ai Mondiali 2023, comprendenti squadre che sono riuscite ad accedere alla seconda fase delle qualificazioni e altre, con ranking alto, che sono state invece eliminate al primo turno. Queste 40 squadre saranno divise in cinque gironi da otto, e le vincitrici di ogni ragguppamento staccheranno il biglietto per la seconda fase del preolimpico. In Europa sono 16 le nazionali eleggibili per la prima fase: 12 arriveranno dal gruppo delle eliminate al secondo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2023 (al momento sono out Svezia, Israele, Estonia, Montenegro, Bosnia, Ungheria, Rep. Ceca, Georgia, Islanda, Ucraina e Paesi Bassi, ma tre di queste otterranno il pass nell'ultima finestra di febbraio) e altre 4 saranno pescate dal secondo turno di pre-qualificazione agli Europei 2025 (Macedonia del Nord, Norvegia, Slovacchia, Danimarca, Polonia, Croazia, Svizzera, Austria, Portogallo, Bulgaria, Romania e Cipro).

La seconda fase del torneo preolimpico manterrà la struttura tradizionale da 4gironi con 6 squadre ciascuno per 24 team complessivi: le 5 vincitrici della prima fase del preolimpico e le 16 migliori piazzate del Mondiale 2023 oltre alle prime 7 già qualificate per i Giochi e la non-piazzata migliore tra Asia, Americhe e Africa.

Parigi 2024: le 12 squadre partecipanti

Francia (Paese ospitante)

7 qualificate dal Mondiale 2023 (due migliori europee, due migliori americane, la migliore asiatica, la migliore africana, la migliore dell'Oceania)

4 qualificate dalla seconda fase del torneo preolimpico (24 squadre, 5 provenienti dalla prima fase giocata tra 40 squadre non partecipanti al Mondiale 2023)

