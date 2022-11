Parigi 2024 è già qui. E ora si conosce la data di apertura della biglietteria online E ora si conosce la data di apertura della biglietteria online per i prossimi Giochi . Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici (OCOG) ha illustrato questo lunedì la procedura da seguire se si desidera ottenere posti per l'evento. Il primo passo è la registrazione per sorteggiare i fortunati che potranno accedere subito all’acquisto dei biglietti. L’iscrizione sarà possibile da questo giovedì tramite questo link

Si parte il 1° dicembre

Ci saranno due mesi di tempo per registrarsi, tra il 1° dicembre 2022 e il 31 gennaio 2023. Durante questa prima fase, che promette di durare non più di 3 minuti, non bisgnerà scegliere un tipo specifico di biglietto, uno sport o una fascia di prezzo. Si tratta solo di entrare in lista in vista del sorteggio.

I primi biglietti prenotabili il ​​15 febbraio

La seconda fase inizierà il 15 febbraio, con le prime prenotazioni. I sorteggiati saranno informati via mail, con due giorni di anticipo, e avranno una finestra di 48 ore a loro disposizione per l'acquisto dei biglietti. Questa seconda fase avrà termine il 15 marzo 2023. I primi quattro giorni saranno dedicati ai membri del Club Paris 2024, cui ci si può unire qui

Pacchetti su misura, minimo tre eventi da selezionare

A partire dal 13 febbraio, a due giorni dall’apertura ufficiale delle prevendite, sarà quindi possibile ricevere un'e-mail che comunica quale sarà il proprio slot per l’acquisto, se si fa parte del "club". Altrimenti sarà dal 17 febbraio, per chi potrà acquistare il 19, e via dicendo fino a metà marzo. I biglietti saranno non nominativi e disponibili tramite pacchetti, che si dovrannp comporre di almeno tre sessioni. Non sarà quindi ancora possibile prenotare un determinato numero di biglietti "solo" per il singolo evento come una partita di pallavolo o la fase di qualificazione della ginnastica artistica.

I prezzi: da 72 a 1150 €

Ci saranno diverse fasce di presso: ad esempio, ci sarà la possibilità di prenotare un pacchetto da 72 euro, composto per esempio così: un biglietto per il triathlon (finale) di categoria B (24€), un biglietto per l’atletica leggera di categoria D (24€), un biglietto per la pallavolo di categoria D ( 24 €). Tale pacchetto di tre biglietti a 24 euro - il prezzo dei posti più economici - è la prenotazione più economica effettuabile (72€ in totale) nell'ambito di questa fase di vendita, appunto dal 15 febbraio al 15 marzo.

La spesa massima a persona è fissata a 1.150 euro, se si acquistano i biglietti “first”, ossia quelli che danno l'accesso a un posto privilegiato, generalmente in un palco o in una sala. Senza considerare questa categoria, prenotando posti “classici”, una composizione di biglietti di categoria A, B, C e/o D può arrivare a un massimo di 1050 euro di spesa.

Fino a 30 posti a persona

Nel rispetto di questo limite, ognuno può prenotare fino a 30 biglietti comprendendo tutte le fasi di vendita, di cui sei per lo stesso evento (una partita di pallanuoto ad esempio). La cartella stampa di Parigi 2024 precisa che in seguito sarà attivato anche un sito ufficiale parallelo di rivendita dei biglietti (come esiste già per esempio in un famosissimo canale di vendita attivo in Italia). Sono previsti biglietti ad hoc per persone in sedia a rotelle e persone con disabilità nella categoria di posti "accessibili".

Biglietti singoli disponibili da maggio

Dopo la fase di vendita dei pacchetti, che riguarda l'80% degli eventi, nel mese di maggio si attiverà un’ulteriore fase di vendita per i biglietti singoli - comprensiva delle cerimonie - con lo stesso principio dell'estrazione a sorte. L'intera biglietteria per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto 2024) erogherà quasi 10 milioni di biglietti, distribuiti su più di 750 eventi.

Non è prevista una fase di vendita di pacchetti per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, che si terranno dal 28 agosto all'8 settembre 2024. L'organizzazione annuncia che saranno in vendita quasi 3,4 milioni di biglietti, singolarmente, a partire da 15 euro.

