Giochi Olimpici

Breaking Life: un viaggio nella Colombia di Luisa, nota come B-Girl Luma. Dagli inizi all'obiettivo Parigi 2024

OLIMPIADI - A Parigi 2024 sarà introdotta la breakdance. Abbiamo scelto allora di andare a scoprire come è vissuta questa disciplina in altri paesi del mondo. Questo episodio è dedicato alla Colombia e a B-Girl Luma che si racconta mentre ci mostra i diversi luoghi. Gli inizi, la Four Elements School, i suoi allievi, l'amica, i dubbi, la morte della cugina, l'obiettivo Giochi Olimpici.

00:16:27, 15 minuti fa