OASPORT ha raggiungo telefonicamente Ivan Quaranta, quarantasettenne di Crema oggi tecnico azzurro e collaboratore di Marco Villa nel crescere i pistard della velocità e del keirin. Quaranta è stato un velocista puro, professionista dal 1996 al 2008 e nel suo palmarès vanta ben 39 vittorie su strada e oggi sta mettendo a frutto la sua esperienza prendendo spunto anche da altri settori come la bmx.

Nella velocità e nel keirin gioventù ed esplosivitá sono importanti: Tugnolo puó provarci giá a Parigi 2024?

“Tugnolo ha 19 anni e quindi a Parigi sarà giovane. Non credo che possa ambire al podio, anche se glielo auguro con tutto il cuore, però ci sono corridori che hanno una maggior esperienza. E’ un bel gruppo di giovani e potremmo sicuramente ambire alla qualificazione e poi pensare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Credo molto in lui così come la Federazione”.

Mattia Predomo per le prossime Olimpiadi è giovane. A cosa può puntare?

“Prima di tutto alla partecipazione, è molto giovane. Sarebbe già buono qualificarsi. Tempo al tempo, non c’è fretta. Per le Olimpiadi di Los Angeles invece saranno più grandi e lì secondo me potrà ambire a qualcosa di grande. Fa parte di un gruppo di giovani molto talentuosi e che fanno ben sperare”.

Cosa è mancato a Miriam Vece finora per esplodere?

“A Miriam sono mancati degli anni di lavoro. Stiamo lavorando bene e in vista di Parigi 2024 potrà essere competitiva”.

