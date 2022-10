Comitato Internazionale Olimpico ha dovuto prendere una drastica decisione ai danni del Guatemala, che non potrà veder rappresentato il proprio Paese dagli atleti ai Marca, a causa di problemi nel processo di rielezione del presidente del Comitato Olimpico del Guatemala; il CIO avrebbe dato come scadenza l’8 settembre 2022 per risolvere le controversie sviluppatesi, tuttavia ciò non è accaduto. Dato l’ultimatum, e non essendo stato rispettato, ecco che il Comitato Internazionale Olimpico non ha avuto altra scelta che sospendere il Guatemala (intesa come Federazione) dalle competizioni internazionali e, conseguentemente, dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ilha dovuto prendere una drastica decisione ai danni del, che non potrà veder rappresentato il proprio Paese dagli atleti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e, di conseguenza, ad altre competizioni internazionali. Ma come si è giunti a una simile decisione? Il tutto sarebbe sorto, come riportato da, a causa di; il CIO avrebbe dato come scadenza l’8 settembre 2022 per risolvere le controversie sviluppatesi, tuttavia ciò non è accaduto. Dato l’ultimatum, e non essendo stato rispettato, ecco che il Comitato Internazionale Olimpico non ha avuto altra scelta che sospendere il Guatemala (intesa come Federazione) dalle competizioni internazionali e, conseguentemente, dai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Finché le autorità competenti non avranno risolto le controversie sorte, nessun atleta del Guatemala potrà prendere parte alle competizioni. Le elezioni, teoricamente, avevano premiato Jorge Rodas che sarebbe dovuto diventare il nuovo presidente della Federazione; tuttavia, Gerardo Aguirre avrebbe creato una propria commissione elettorale per poter mantenere l’incarico (e da qui la decisione del CIO). In attesa di sviluppi, finché la situazione non sarà risolta per il meglio, non è ammessa la partecipazione ad alcuna competizione internazionale degli atleti del Guatemala.

