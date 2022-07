questo 2022 sarebbe acclamato come un anno super per l’Italia dello sport. Iniziato al meglio il quadriennio che porta alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le parole in un’intervista a Tuttosport di Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI, guardando alla prossima edizione a Cinque Cerchi: Abbiamo iniziato l’opera e siamo già a buon punto del nostro lavoro. Siamo stati tre volte a Parigi e la preparazione logistica e sportiva è ben avviata. È evidente che tornare in Europa rende tutto più facile. Siamo ad un’ora di aereo dall’Italia e gli atleti completeranno gli allenamenti in Italia per poi raggiungere la sede di gara a ridosso dell’evento”. Se non ci fosse stato un 2021 da sogno Medaglie su medaglie per gli azzurri e esaltazione in diverse discipline.Le parole in un’intervista a Tuttosport di Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI, guardando alla prossima edizione a Cinque Cerchi: Abbiamo iniziato l’opera e siamo già a buon punto del nostro lavoro. Siamo stati tre volte a Parigi e la preparazione logistica e sportiva è ben avviata. È evidente che tornare in Europa rende tutto più facile. Siamo ad un’ora di aereo dall’Italia e gli atleti completeranno gli allenamenti in Italia per poi raggiungere la sede di gara a ridosso dell’evento”.

Parlando delle passate Olimpiadi: “Questa è una gestione partita dal 2014, Rio è stato un punto di partenza, Tokyo ha dimostrato che il rapporto con le Federazioni è proficuo. Ora abbiamo tutti gli elementi per continuare su questa strada e migliorare ancora. Molte delle medaglie di Tokyo sono il frutto di questa collaborazione e ora il compito è quello di dare continuità a questo modello”. Un sogno: “Ci piacerebbe rivedere l’hockey prato ai Giochi oppure esserci in discipline nuove come l’arrampicata, il surf o lo skate”. Facendo una stima: “I risultati sportivi sono sempre legati a mille circostanze, però abbiamo ragionevoli elementi per avere fiducia. Le proiezioni virtuali ci assegnano 44 medaglie. Quindi è un’Italia che mostra segnali di tenuta e che punta all’espansione e al consolidamento del suo bottino. Insomma è un’Italia in salute quella che va verso i Giochi”.

