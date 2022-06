I 44 atleti provengono da 12 paesi e sono ospitati da 16 Comitati Olimpici Nazionali in tutti e cinque i continenti. Di questo gruppo iniziale, 23 sono olimpionici che hanno gareggiato come parte del CIO Refugee Olympic Team Rio 2016 e/o Tokyo 2020, e tre sono atleti individuali che sono nuovi al programma di borse di studio.

Rivolgendosi agli atleti, il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato: "Vi diamo il benvenuto nella comunità olimpica e vi auguriamo buona fortuna per la qualificazione. So che periodo difficile è attraversare per qualificarsi ai Giochi Olimpici, quindi ammiriamo come state affrontare la sfida viste tutte le difficoltà che hai superato".

Le borse di studio sono interamente finanziate dal CIO attraverso il suo programma di solidarietà olimpica dedicato agli atleti rifugiati e forniranno agli atleti il ​​supporto di cui hanno bisogno per allenarsi e competere nei tornei di qualificazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Tre di questi atleti – il giocatore di badminton Aram Mahmoud, il sollevatore di pesi Cyrille Tchatchet e il maratoneta Tesfay Felfele – stanno beneficiando di borse di studio di transizione, poiché sono diventati o stanno per diventare cittadini dei loro paesi ospitanti.

Provenienti da Afghanistan, Camerun, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Iraq, Repubblica islamica dell'Iran, Sud Sudan, Sudan, Siria e Venezuela, i titolari di una borsa di studio per atleti rifugiati gareggiano in atletica leggera, badminton, boxe, canoa, ciclismo, judo, karate, tiro a segno, nuoto, taekwondo, sollevamento pesi e wrestling.

Il loro status di rifugiati è stato confermato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e sono supportati da 16 NOC ospitanti (Australia, Austria, Brasile, Canada, Germania, Gran Bretagna, Israele, Giordania, Kenya, Portogallo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d'America e Uruguay).

