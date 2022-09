Nel 2021, in occasione dei Giochi di Tokyo, l'Italia si era presentata con la cifra record di ben 384 atleti, tra sport individuali e di squadra. La squadra azzurra riuscirà a migliorarsi in vista della prossima rassegna a cinque cerchi?

È bene ricordare che si parla di pass olimpici ottenuti e non di atleti qualificati. Ovvero, l'atleta conquista, attraverso la sua prestazione, un posto per l'Italia ai Giochi, ma non la certezza di essere lui stesso a rappresentare il nostro Paese. È possibile, infatti, che i tecnici poi convochino un atleta differente per motivi vari.

Tutti i pass olimpici conquistati dall'Italia per Parigi 2024

1 carta trap femminile (Silvano Stanco, oro europeo)

1 carta skeet maschile (Luigi Lodde, argento europeo)

1 carta ginnastica ritmica individuale (Sofia Raffaeli, oro mondiale all-around)

