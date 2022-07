Il countdown per Parigi 2024 corre veloce e ci segnala che mancano solo due anni. Le prossime Olimpiadi inizieranno infatti il 26 luglio 2024 e ci terranno impegnati fino all’11 agosto. Sarà un’estate speciale e già cominciamo ad assaporare qualcosa del gusto unico dei Giochi Olimpici, che torneranno finalmente in Europa dopo essersi allontanati con le edizioni di Rio de Janeiro e Tokyo . La Francia sarà il centro del mondo per qualche settimana e noi vi accompagneremo tutti i giorni no stop. La “road to” è già nel vivo, sono stati infatti svelati quasi tutti i dettagli organizzativi: dal logo alle discipline passando per gli impianti e le modalità di vendita dei biglietti. Andiamo dunque a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Parigi 2024.

PARIGI 2024: LE DATE

Inizio gare: mercoledì 24 luglio 2024

Cerimonia di apertura: venerdì 26 luglio 2024 (andrà in scena sulla Senna)

(andrà in scena sulla Senna) Cerimonia di chiusura: domenica 11 agosto 2024

Olimpiadi Parigi 2024: la cerimonia di apertura avverrà sulla Senna Credit Foto Eurosport

PARIGI E LE OLIMPIADI

La capitale francese diventerà la seconda città ad ospitare per tre volte le Olimpiadi estive, raggiunge quindi Londra (1908, 1984 e 2012).

Per l’esordio della Ville Lumière bisogna tornare indietro fino al 1900, alla seconda edizione dei Giochi Olimpici moderni, che passò alla storia per l’introduzione delle atlete donne e per la presenza del cricket, che scomparirà subito dopo. In quell’occasione, priva di Cerimonia di Apertura e di Chiusura, ci furono anche altri eventi unici come il nuoto subacqueo e la palla basca.

Le Olimpiadi sono poi tornate a Parigi nel 1924, e furono le ultime sotto la presidenza di Pierre de Coubertin. Fu proprio lui a spingere perché si tenessero in Francia. Nella seconda occasione ci furono le Cerimonie ma alcune gare iniziarono molto prima dell’apertura, circa con due mesi d’anticipo. A differenza di oggi c’erano il polo e il rugby a 15.

Dunque, Parigi aprirà le porte al mondo intero per la terza volta nel 2024, cento anni dopo l’ultima volta. Con ogni probabilità il Centenario sarà uno dei temi della prossima Cerimonia di Apertura.

GLI IMPIANTI DI PARIGI 2024

Le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 si svolgeranno quasi esclusivamente all’interno di strutture già esistenti o temporanei. Saranno solo tre gli impianti permanenti costruiti da zero: l’Arena Alice Milliat, il centro acquatico di Saint-Denis e lo stadio di arrampicata di Le Bourget.

Villaggio olimpico

L’Ile-Saint-Denis

Zona Parigi

Arena Porte de la Chapelle – badminton e ginnastica ritmica – 7000 posti

Champ de Mars – beach volley – 12860 posti

Court Suzanne Lenglen – pugilato – 9829 posti

Grand Palais – scherma e taekwondo – 8000 posti

Grand Palais Ephemere – judo e lotta – 8350 posti

Hotel des Invalides – tiro con l’arco – 8000 posti

Palazzo dello Sport di Parigi-Bercy – basket e ginnastica artistica – 15000 posti

Paris Expo Porte de Versailles Padiglione 1 – pallavolo – 12000 posti

Paris Expo Porte de Versailles Padiglione 4 – tennistavolo – 6650 posti

Paris Expo Porte de Versailles Padiglione 6 – basket e sollevamento pesi – 7800 posti

Place de la Concorde – break dance, ciclismo (BMX freestyle), basket 3x3 e skateboard – 30000 posti

Pont d’Iena – atletica (maratona e marce), ciclismo (gare su strada), nuoto (gare di fondo), triathlon – 3300 posti

Stade Roland Garros – tennis – 28229 posti

Trocadero – cerimonie di apertura e chiusura

Zona Ile-de-France

Elancourt – ciclismo (mountain bike) – 15000 posti

La Courneuve – tiro a segno/volo – 6875 posti

Le Bourget – arrampicata sportiva – 6000 posti

Le Golf National – golf – 32720 posti

Paris La Defense Arena – nuoto e finali di pallanuoto – 17000 posti

Reggia di Versailles – equitazione e pentathlon moderno – 40000 posti

Saint-Denis – nuoto artistico, pallanuoto e tuffi – 5000 posti

Stade de France – atletica e rugby a 7 – 77083 posti

Stadio BMX di Saint-Quentin-en-Yvelines – ciclismo (corsa BMX) – 3000 posti

Stadio olimpico Yves du Manoir – hockey su prato – 15000 posti

Vaires-sur-Marne – canoa/kayak e canottaggio – 36000 posti

Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines – ciclismo (gare su pista) – 5000 posti

Stadi di calcio

Allianz Riviera, Nizza – 36178 posti

Parc Olympique Lyonnais, Lione – 59186 posti

Parco dei Principi, Parigi – 47926 posti

Stadio della Beaujoire, Nantes – 37473 posti

Stadio Geoffroy Guichard, Saint-Etienne – 41965 posti

Stadio Matmut-Atlantique, Bordeaux – 42000 posti

Stadio Vélodrome, Marsiglia – 67394 posti

Fuori Parigi e Ile-de-France

Marina di Roucas-Blanc, Marsiglia – vela – 12262 posti

Stadio Pierre Mauroy, Lilla – pallamano – 27000 posti

Teahupo’o, Tahiti, Polinesia francese* – surf – 1500 posti

*La scelta di Tahiti è stata descritta dal presidente dell’International Surfing Association come “una testimonianza dello spirito di creatività e innovazione di Parigi 2024”. L’isola è stata preferita ad altre quattro località della Francia Continentale e con 15700 chilometri di lontananza da Parigi registrerà il record per l’evento Olimpico più distante dalla città ospitante.

L’ESORDIO DELLA BREAKDANCE

La breakdance per Parigi 2024 Credit Foto Eurosport

Dopo l’introduzione a Tokyo del surf, dell’arrampicata sportiva e dello skateboard, a Parigi debuterrà la breakdance. Parteciperanno 16 b-boys e 16 b-girls in due gare differenti. A ritmo della musica del dj, i concorrenti balleranno alternando giochi di gambe e altri movimenti atletici come i giri della testa o all’indietro. Saranno valutati secondo diversi criteri come la creatività, la velocità, lo stile, il ritmo e altro ancora. La break dance è stata ufficialmente aggiunta al programma delle prossime Olimpiadi dopo l’exploit nelle Olimpiadi Giovanili Estive del 2018 a Buenos Aires. Il presidente del CIO Thomas Bach ha commentato così la decisione di includerla: “Abbiamo avuto una chiara priorità, quella di introdurre sport particolarmente popolari tra le giovani generazioni. E anche di tenere conto dell’urbanizzazione dello sport”.

IL LOGO

In attesa di scoprire l’identità della mascotte, vi spieghiamo il logo di Parigi 2024 che è stato svelato a fine 2019. Sono tre le componenti e quindi tre anche i significati. Il primo elemento è la medaglia d’oro, segno eterno di vittoria. Lo stemma contiene poi la fiamma olimpica, che unisce le persone attraverso lo sport. Infine, si scorge un volto, un essere umano, frutto della combinazione degli altri due elementi. Il suo nome è Marianne, rappresenta la Francia repubblicana ed incarna i valori di uguaglianza e fratellanza. Non mancano infine i richiami all’edizione del 1924: è stato utilizzato infatti lo stile Art Deco, che appartiene a quel periodo.

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, sarà utilizzato lo stesso logo per Olimpiadi e Paralimpiadi. A cambiare sarà solo ciò che si trova sotto lo stemma quindi gli anelli olimpici o gli agitos paralimpici. Una scelta orientata dalla volontà di presentare i due eventi come due metà dello stesso disegno.

Il logo di Parigi 2024 Credit Foto Eurosport

QUANDO, COME E DOVE COMPRARE I BIGLIETTI

Saranno in vendita quasi 10 milioni di biglietti tutti tramite un unico sito web: www.paris2024.org/en/tickets . Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi la vendita avverrà solo online e sarà accessibile da tutto il mondo. Saranno messe a disposizione diverse opzioni: pacchetti e biglietti per singoli eventi. Per via del forte interesse e della grande richiesta, ci sarà un sorteggio per concedere a tutti le stesse possibilità di accaparrarsi un ingresso per le Olimpiadi. Per aumentare le probabilità di ottenere un biglietto è consigliato di iscriversi al Club sempre sullo stesso sito. I prezzi per tutti gli sport partiranno da 24 euro. La vendita aperta al pubblico si svilupperà attraverso tre fasi principali, l’accesso alle prime due sarà deciso dal sorteggio di cui sopra.

Fine 2022: inizio registrazioni per il sorteggio

Febbraio 2023: inizio vendita dei pacchetti, dopo il primo sorteggio

Maggio 2023: inizio vendita dei biglietti per singoli eventi, dopo il secondo sorteggio

Fine 2023: inizio vendita dei biglietti rimanenti (gli ultimi disponibili)

DOVE VEDERLE IN TV

Tutte le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno visibili live in esclusiva su Discovery+ e sui canali Eurosport.

