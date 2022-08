Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha pubblicato il programma delle gare a due anni dall’inizio dei Giochi. L’assegnazione delle prime medaglie arriverà il giorno dopo la cerimonia d’Apertura, con le finali di nuoto e atletica disputate in serata, dando risalto alle competizioni femminili. La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici avverrà il 26 luglio 2024, ma gli sport di squadra scatteranno il 24, con le otto partite di apertura del torneo di calcio maschile che si giocheranno in tutta la Francia, mentre lo Stade de France ospiterà le prime 12 partite di rugby a sette.

Le finali dei 100 stile libero maschili e femminili sono state programmate alla Paris La Défense Arena dalle 20.30 del 31 luglio, le finali dei 110 e 100 ostacoli di atletica leggera saranno allo Stade de France dalle 19:00 dell’8 agosto per gli uomini e dalle 19:00 del 10 agosto per le donne. Le finali di pallamano si giocheranno davanti a 27mila spettatori allo stadio Pierre Mauroy di Lille, dalle 15 del 10 agosto per le donne e dalle 13.30 del giorno successivo per gli uomini, il cross country del completo dell’equitazione si terrà nei giardini della Reggia di Versailles il 28 luglio dalle 10:30.

I nuovi eventi di kitesurf di vela si svolgeranno a Marsiglia dalle ore 11.00 dell’8 agosto, quarti di surf maschile e femminile, semifinali e finali si terranno a Tahiti dalle 7:00 ora locale (19:00 ora italiana) del 30 luglio, la finale di tiro con l’arco individuale maschile si disputerà sull’Esplanade des Invalides a partire dalle 13.00 del 4 agosto. Nel complesso i 32 sport del programma dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 daranno vita a 329 eventi distribuiti in 18 giorni di competizione, da mercoledì 24 luglio a domenica 11 agosto.

