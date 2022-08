I Giochi Olimpici di Parigi 2024 prendono forma. Pian piano l'organizzazione sta mettendo tutti i tasselli al posto giusto e così si compone progressivamente il quadro generale dei Giochi che sanciranno finalmente il ritorno in Europa dei cinque cerchi dopo l'ultima apparizione con quelli invernali di Sochi 2014. Da allora abbiamo sempre dovuto lottare con fusi orari diversi e con la sveglia, a partire da Rio 2016, passando per PyeongChang 2018, Tokyo 2020 e Pechino 2022. Tra due anni si torna nel cuore del Vecchio Continente e abbiamo già le date del torneo di tennis.

Le gare si svolgeranno dal 27 luglio al 4 agosto e, come scrive l'account twitter ufficiale della manifestazione, saranno "dieci giorni di follia".

Il teatro delle sfide sarà ben noto al grande pubblico e assolutamente collaudato: si giocherà proprio nella città di Parigi, ovviamente sui campi del Roland Garros, garanzia di spettacolo e con grandi spazi per tutti gli spettatori che vorranno comprare un biglietto.

A proposito di biglietti, non sono ancora disponibili: la prima apertura, quella dell'estrazione a sorte dei pacchetti, è per un imprecisato "fine 2022", che saranno effetivamente in vendita da febbraio 2023 per il primo turno di sorteggi, mentre la vendita libera di biglietti singoli aprirà a maggio 2023. A fine 2023 saranno venduti gli ultimi biglietti con la seconda estrazione.

