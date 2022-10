Da Parigi a Versailles e ritorno, il tracciato è stato disegnato sulla base di quello della Marcia delle donne su Versailles del 1789, uno degli eventi più importanti della storia della Francia. Questa gara renderà allora omaggio a coloro che hanno fatto della Francia il paese dei diritti umani e che hanno difeso i valori dell’umanità e della libertà. L’itinerario che è stato pensato permette di portare lo sport nel cuore della città, tra numerosi monumenti storici ed eccezionali. Gli atleti, le decine di migliaia di spettatori e i milioni di telespettatori attraverseranno così luoghi iconici: dall’Hôtel de Ville a Versailles, passando per i paesaggi unici dell’Ile-de-France, i ponti della Senna, il Louvre, Place de la Concorde, la Tour Eiffel, ed, infine, il traguardo agli Invalides. In questa cornice senza paragoni, i partecipanti cercheranno di registrare un’impresa storica, e si affronteranno in una prova anche molto impegnativa, ci sono infatti salite importanti. E’ stato svelato il percorso della maratona dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 , in programma per il 10 e l’11 agosto., il tracciato è stato disegnato sulla base di quello della, uno degli eventi più importanti della storia della Francia. Questa gara renderà allora omaggio a coloro che hanno fatto della Francia il paese dei diritti umani e che hanno difeso i valori dell’umanità e della libertà. L’itinerario che è stato pensato permette di portare lo sport nel cuore della città, tra numerosi monumenti storici ed eccezionali. Gli atleti, le decine di migliaia di spettatori e i milioni di telespettatori attraverseranno così luoghi iconici: dall’Hôtel de Ville a Versailles, passando per i paesaggi unici dell’Ile-de-France, i ponti della Senna,, ed, infine, il traguardo agli Invalides. In questa cornice senza paragoni, i partecipanti cercheranno di registrare un’impresa storica, e si affronteranno in una prova anche molto impegnativa, ci sono infatti salite importanti.

LE INFORMAZIONI BASE

Distanza: 42.195 km

Maratona maschile: sabato 10 agosto, partenza ore 08:00 (80 partecipanti)

Maratona femminile: domenica 11 agosto, partenza ore 08:00 (80 partecipanti)

Partenza: Hôtel de Ville, Parigi

Arrivo: Esplanade des Invalides, Parigi

I comuni che saranno attraversati: Parigi, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville d’Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon and Issy-les-Moulineaux

Decine di migliaia di spettatori lungo il percorso

Più di 7 mila spettatori attesi all’arrivo

UN PERCORSO STRAORDINARIO

La maratona olimpica avrà come sfondo i monumenti più belli di Parigi, Versailles, i parchi e le foreste dei comuni circostanti. Gli atleti gareggeranno in una prova che celebra i principali gioielli architettonici e storici della Francia. Partiranno dalla piazza di fronte all’Hôtel de Ville, il municipio di Parigi. Il traguardo sarà all’Esplanade des Invalides, uno degli spazi all’aperto più iconici di Parigi, lungo la Senna.

Dove passerà

Hôtel de Ville de Paris

Bourse de commerce

Palais Brongniart

Opéra Garnier

Place Vendôme

Jardin des Tuileries

Louvre

Place de la Concorde

I ponti di Parigi (Pont de l’Alma; Alexandre III; Iéna; ecc.)

Grand Palais

Palais de Tokyo

Jardins du Trocadéro

Manufacture et Musées nationaux de Sèvres

Forêt domaniale des Fausses-Reposes

Monuments Pershing- Lafayette

Château de Versailles

Forêt domaniale de Meudon

Parc André Citroën

Tour Eiffel

Musée Rodin

Esplanade des Invalides

Informazioni sul percorso

Dislivello tra partenza e arrivo: +438 m e -436 m

Pendenza max verso l’alto: +13,5%

Pendenza max verso il basso: -13,4%

Punto più alto: 183 m (20.3 km)

Punto più basso: 27 m (14.2 km)

LA MARCIA DELLE DONNE SU VERSAILLES DEL 1789

Come anticipato, il percorso prende ispirazione dalla Marcia delle donne su Versailles del 5 e 6 ottobre 1789, uno degli eventi che sono alle radici della Francia di oggi. Una delle grandi rivolte che hanno plasmato i valori della Nazione contemporanea. Il 5 e 6 ottobre 1789, mercanti di Les Halles insieme a commercianti e lavoratori delle zone più povere di Parigi si riunirono in massa all’Hôtel de Ville di Parigi, chiedendo pane e armi. Tra le 6000 e le 7000 donne parigine, oltre a degli uomini, marciarono attraverso Parigi, arrivando alla Reggia di Versailles e portando con la forza il re e la sua famiglia al Palazzo delle Tuileries. Quel giorno, Luigi XVI finalmente accettò di ratificare la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. Rivoluzionaria e popolare, questa Marcia è un simbolo dell’ambizione e dei valori che stanno dietro a Parigi 2024.

LE DONNE AL CENTRO

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 valorizzeranno le atlete e ci sarà parità di genere: tante donne quanti uomini (80). Inoltre, per la prima volta da quando esiste la maratona femminile alle Olimpiadi (Los Angeles 1984), l’organizzazione ha deciso di invertire l’ordine tradizionale delle due gare e dare così a quella femminile l’onore di concludere il programma olimpico di atletica l’11 agosto, poche ore prima della cerimonia di chiusura. Sarà quindi un’occasione unica per celebrare sia la maratona che i diritti delle donne. “Un giusto omaggio alle donne che hanno cambiato la storia”, ha commentato l’atleta francese Mélody Julien.

Un’altra novità di Parigi 2024 è l’inserimento di un evento aperto al pubblico. Cittadini comuni potranno in un giorno diverso dalla gara, correre l’intera maratona o solo 10 km, nello stesso percorso olimpico, per permettere a tutti di vivere anche solo per un istante le emozioni di questo sport.

IL SINDACO DI PARIGI: "SARÀ UNA FESTA"

Sul percorso della maratona olimpica si è espressa il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, molto entusiasta: "La Maratona Olimpica di Parigi 2024 sarà un momento festoso e straordinario nella storia. Dal municipio a Versailles, i corridori saranno celebrati e acclamati seguendo le orme delle donne che partirono il 5 ottobre 1789 per esprimere la loro rabbia al Re. Passando alcuni dei più famosi monumenti di Parigi e dei comuni dell'Ile-de-France, i corridori supereranno i loro limiti nei dintorni più spettacolari. Nel 2024, non vediamo l'ora di essere ispirati da questi atleti, che ci inviteranno a condividere un senso di libertà ed a raggiungere i migliori risultati personali, ricordandoci la nostra forza collettiva”

Ha parlato anche Amélie Oudéa-Castéra, ministro dello sport e dei Giochi olimpici e paralimpici. Queste le sue parole: “Il 10 e 11 agosto 2024, il mito della maratona e una leggenda della rivoluzione francese si incontreranno. I Giochi scriveranno una nuova pagina nella storia della Francia e invieranno un messaggio potente al mondo. Nell'ambito dei primi Giochi con una vera parità di genere, il nostro Paese ha scelto di concludere il programma di atletica con la maratona femminile per la prima volta in assoluto. E questo è ancora più toccante grazie al legame con le donne coraggiose che marciarono a Versailles nell'ottobre del 1789 per cambiare la storia, con la Francia che illumina la lotta per la parità tra donne e uomini. Il percorso sarà uno dei più impegnativi. Servirà anche da palcoscenico per una delle più belle maratone del mondo, grazie ai monumenti iconici da Versailles a Parigi che, per lungo tempo, hanno abbagliato il mondo. Il supporto dello spettatore lungo il percorso sarà eccezionale. Infine, scegliendo per la prima volta una maratona "aperta" con l'aggiunta del Mass Event Running, la Francia proclama forte e chiaro che lo sport di alto livello deve più che mai essere una fonte di ispirazione per tutte le generazioni mentre guida la partecipazione di massa. Lo sport ha il potere di trasformare positivamente la società: diamogli tutti i mezzi per farlo”

