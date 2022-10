Si aprono in maniera trionfale per l’Italia i Mondiali senior 2022 di tiro a segno, in corso al Cairo, in Egitto: nella carabina maschile da 10 metri c’è il pass olimpico grazie alla medaglia d’argento di Danilo Dennis Sollazzo. Staccano il biglietto per Parigi 2024 anche India, Cina e Repubblica Ceca. L’azzurro, classe 2002, appartenente al C.S. Carabinieri, aveva vinto a fine febbraio in Coppa del Mondo nella stessa località.

Nel Ranking Match vengono eliminati dopo 15 colpi l’indiano Kiran Ankush Jadhav, ottavo con 154.2, ed il transalpino Alexis Raynaud, settimo con 154.9, mentre dopo altri cinque colpi vengono esclusi l’iraniano Amir Mohammad Nekounam, sesto con 207.2, ed il ceco Jiri Privratsky, quinto con 207.7, il quale però stacca il pass per i Giochi per la propria federazione.

Questo poiché tra i primi quattro vi sono due cinesi, i quali, però, escono di scena dopo 25 colpi: bronzo a Sheng Lihao, terzo con 261.8, giù dal podio Yang Haoran, quarto con 260.2. Carta olimpica anche per la Cina, così come per Italia ed India, in virtù dei piazzamenti, rispettivamente, di Danilo Dennis Sollazzo, primo con 262.7, e di Rudrankksh Balasaheb Patil, secondo con 261.9, i quali accedono al Medal Match.

Nel duello finale c’è un inizio equilibrato con il 2-2 dopo i primi due colpi, poi arriva il primo allungo dell’azzurro, che si porta sul 6-2, per poi salire fino al 10-4. Accorcia l’indiano, che arriva fino al 9-11, Sollazzo si porta sul 13-9, poi però Patil rimonta e va a vincere per 17-13.

