Agli Europei di tiro a volo, in corso a Larnaca (Cipro), oggi, venerdì 9 settembre, si è disputata l’ultima finale di giornata, quella dello skeet individuale maschile, che ha assegnato, oltre alle medaglie ed al titolo continentale, le prime due carte olimpiche(massimo uno per Nazione ad evento): duplice gioia per l’Italia, che ha centrato l’argento ed il pass per Parigi 2024.

Nella finale a quattro a spuntarla è stato il ceco Jakub Tomecek, che allo shoot-off ha battuto per 20-19 (dopo il 38-38 dei 40 colpi regolamentari) l’azzurro Luigi Lodde: entrambi hanno staccato, per i rispettivi Comitati Olimpici d’appartenenza, la qualificazione alle Olimpiadi.

Ad

Parigi 2024 Stanco conquista il primo pass per l'Italia: è oro agli Europei nel trap 27/08/2022 ALLE 13:24

Out dopo 30 piattelli in terza piazza il britannico Ben Llewellin a quota 27, che si è messo al collo la medaglia di bronzo: con la sua eliminazione sono divenuti automatici i pass olimpici non nominali per Italia e Repubblica Ceca, Il primo ad essere escluso è stato il danese Jesper Hansen, quarto con 17/20, rimasto così ai piedi del podio.

Nella prima semifinale Tammaro Cassandro era uscito al quarto posto con 18/20 (settima piazza complessiva per lui), mentre erano stati promossi all’ultimo atto l’altro azzurro Luigi Lodde, primo con 28/30, ed il ceco Jakub Tomecek, secondo sempre con 28/30, ma penalizzato dal peggior piazzamento nelle qualificazioni, infine era stato escluso con 27/30 anche il transalpino Eric Delaunay, terzo.

Nella seconda semifinale erano stati promossi il danese Jesper Hansen, primo con 28/30, ed il britannico Ben Llewellin, che aveva avuto battuto allo shoot-off il georgiano Yaroslav Startsev, dopo che entrambi avevano concluso a quota 27/30, infine il primo ad uscire era stato l’ucraino Mikola Milchev, quarto con 16/20.

JESSICA ROSSI: "SI VINCE E SI PERDE PER UN PIATTELLO, AVVERSARIE TOP"

Parigi 2024 Ai Giochi di Parigi il tennis sarà sui campi del Roland Garros 09/08/2022 ALLE 09:15