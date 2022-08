Agli Europei di tiro a volo, in corso a Larnaca (Cipro), oggi, sabato 27 agosto, si è disputata la prima finale, quella del trap individuale femminile, che ha assegnato, oltre alle medaglie ed al titolo continentale, le prime due carte olimpiche (massimo uno per Nazione ad evento): triplice gioia per l’Italia, che centra oro, bronzo ed il pass per Parigi 2024.

Ad

In finale l’oro va all’azzurra Silvana Maria Stanco, la quale supera in una sfida tiratissima e decisa all’ultimo colpo la britannica Lucy Charlotte Hall, sconfitta al termine dei 35 piattelli previsti con lo score di 32-31 per l’italiana: entrambe staccano, per i rispettivi Comitati Olimpici d’appartenenza, la qualificazione alle Olimpiadi.

Parigi 2024 Ai Giochi di Parigi il tennis sarà sui campi del Roland Garros 09/08/2022 ALLE 09:15

Medaglia di bronzo per l’altra azzurra Jessica Rossi, fuori in terza posizione a quota 20/25, quarto posto per la spagnola Fatima Galvez con 10/15: con l’eliminazione dell’iberica erano divenuti automatici i pass olimpici non nominali per Italia e Gran Bretagna.

Nella prima semifinale Silvana Stanco dominava, vincendo con 24/25 e passando alla finale assieme alla spagnola Fatima Galvez, seconda con 20/25, mentre uscivano di scena la lusitana Maria Ines Coelho de Barros, terza con 15/25, e la transalpina Carole Cormenier, quarta con 9/15.

Successo italiano anche nella seconda semifinale, con Jessica Rossi prima a quota 20/25, davanti alla britannica Lucy Charlotte Hall, seconda con 19/25, in finale assieme all’azzurra. Fuori dall’ultimo atto l’altra iberica Mar Molne Magrina, terza con 17/25, e Giulia Grassia, subito eliminata con 9/15.

JESSICA ROSSI: "SI VINCE E SI PERDE PER UN PIATTELLO, AVVERSARIE TOP"

Parigi 2024 Breaking life: la breakdance negli Stati Uniti tra Harlem e l'Alaska 04/08/2022 ALLE 13:07