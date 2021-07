Momenti di paura per Antonio Rossi. L'ex canoista azzurro, vincitore di 5 medaglie olimpiche tra il 1992 e il 2004, oggi sottosegretario lombardo con delega allo Sport, è stato colto da un infarto durante una corsa podistica (una mezza maratona) a Conegliano, domenica scorsa. Dopo i primi soccorsi è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di Como, dove opera il suo cardiologo di fiducia. Ora è fuori pericolo e nei prossimi giorni dovrebbe già essere dimesso.

"Fatto il tagliando dei 50 anni, ora sono come nuovo. Volevo una scusa plausibile per godermi in santa pace le Olimpiadi. Sono stati tutti bravissimi, giovedì dovrei tornare a casa. Grazie a chi si è preoccupato per me e alle tante persone che mi hanno inondato di messaggi di affetto", ha detto l'ex portabandiera italiano.

