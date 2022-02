Giochi Olimpici

Best Moments - Il testimone passa a Milano-Cortina 2026, Italia flop nel team event

PECHINO 2022 - Dopo oltre due settimane cala il sipario sui Giochi Invernali di Pechino. Nella 16ª ed ultima giornata di gare non arriva alcuna medaglia per l'Italia che esce ai quarti nel team event di sci, vinto dall'Austria. Curling donne: oro storico per Gran Bretagna mentre Sala e Ghedina ottengono il testimone da Pechino per Milano-Cortina 2026.

