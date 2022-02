Giochi Olimpici

Best Moments - Olimpiadi Invernali, Arianna Fontana prima gioia Italia, il curling fa sognare

GIOCHI OLIMPICI – Da Pechino arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia: Arianna Fontana fa la storia dello short track e delle Olimpiadi. Intanto il Curling continua a farci sognare, con il doppio misto in finale per l’oro.

