Giochi Olimpici

Best Moments - Wierer 22° posto e voglia d'addio, Deromedis e Windisch ottimi quinti

PECHINO 2022 - La terzultima giornata dei Giochi non ha portato in dote medaglie all'Italia ma ha messo in luce l'ottima prova di Deromedis nello ski-cross ed è stata contrassegnata dalla giornataccia di Wierer nella mass start chiusa 22ª. A fine gara la dichiarazione: "Molto probabilmente a Milano-Cortina nel 2026 non ci sarò".

00:02:13, 20 minuti fa