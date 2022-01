Federica Pellegrini riparte con una nuova avventura. Dismessi gli abiti dell'atleta agonista , per lei è il momento di affrontare subito un'altra Olimpiade. Chiuso il capitolo da nuotatrice con Tokyo 2020, si trova a Pechino per i Giochi Invernali, dove è presente in quaità di membro del CIO.

La scorsa estate, infatti, durante la kermesse giapponese, la Divina è stata eletta alle votazioni insieme a Pau Gasol, Maja Włoszczowska e Yuki Ota come nuovo membro del CIO nella Commissione Atleti.

È lei stessa a testimoniare la sua presenza tramite un post di Instagram in cui indossa la divisa e il pass del CIO.

Federica Pellegrini sfila da nuovo membro del CIO

