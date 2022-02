Giochi Olimpici

Giochi Olimpici - Entra la Cina: boato del pubblico allo stadio Nazionale

PECHINO 2022 - I padroni di casa, accolti dal boato dello Stadio Olimpico di Pechino, fanno il loro ingresso in campo con divise differenti per uomini e donne, per un'esplosione di colori e bandiere.

00:02:14, un' ora fa