Pechino 2022 ha rivelato che il motto ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del prossimo anno sarà “Insieme per un futuro condiviso”. Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si svolgeranno tra il 4 e il 20 febbraio con le Paralimpiadi invernali che seguono tra il 4 marzo e il 13 marzo.

Bach: "Olimpiade sicure"

"Anche se la pandemia è tutt'altro che finita, vorrei rassicurarvi che, insieme ai nostri partner e amici cinesi, non stiamo risparmiando sforzi per rendere questi Giochi Olimpici Invernali sicuri e protetti per tutti", ha detto Bach. "Come abbiamo fatto a Tokyo, stiamo mettendo in atto rigorose contromisure COVID-19 per garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti olimpici a Pechino", ha affermato il presidente del CIO, esortando le squadre a vaccinarsi e offrendo supporto in questo processo.

