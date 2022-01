"Nelle ultime gare abbiamo visto che può succedere di tutto, ma l'obiettivo è fare meglio di PyeongChang, sia nel numero che nella qualità. Sul numero mi sento tranquillo, sugli ori non è preventivabile perché parliamo di gare che si vincono o si perdono sui centesimi. Ma sicuramente siamo consci che, dopo Tokyo 2020, gli italiani si aspettano di continuare a sognare".

Ad

L'obiettivo è fare meglio di PyeongChang, sia nel numero che nella qualità (Malagò)

Pechino 2022 Pechino come Tokyo: stoppata la vendita, niente pubblico UN GIORNO FA

Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine della Giunta di oggi, l'ultima prima della partenza per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. "Quello che conta è che le Olimpiadi ci saranno, un film simile a quello visto a Tokyo 2020. In questo momento è l'elemento da sottolineare. Non so in quanti altri Paesi tutto questo sarebbe andato avanti. Il tema del pubblico si poteva immaginare, poi la presenza ad inviti secondo me è di poca importanza". Riguardo agli azzurri qualificati, "a ieri erano 119, stessi numeri di PyeongChang che erano 122, e stiamo aspettando le quote di riallocazione, tra Covid e infortuni permettendo".

Sport Explainer: alla scoperta del biathlon

Pechino 2022 A Pechino 2022 robot anti covid: cucinano e consegnano cibo 13/01/2022 A 13:10